La Fundació La Caixa i Projecte Home signen un conveni de col·laboració

La Fundació "la Caixa" i Projecte Home Catalunya han signat un conveni, amb una dotació de 280.000 euros, per assegurar que les persones amb addiccions tinguin garantides les seves possibilitats de reinserció social tot i els efectes de la pandèmia. L'acord permetrà reforçar, des d'aquest 2020 i durant els propers dos anys, el Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) de Projecte Home Catalunya, un recurs que acompanya les persones que es troba en tractament a l'entitat en el seu procés cap a una vida autònoma i independent dins de la societat.





El conveni s'ha signat en una trobada entre el director general de la Fundació "la Caixa", Antoni Vila, el sotsdirector general, Marc Simón, la presidenta del patronat de Projecte Home Catalunya, Conxita Solé, la patrona, Olga Pérez, i el director de l'entitat, Oriol Esculies.





"Més que mai, cal donar suport a les persones que tenen més dificultats per accedir a la reinserció social. Per això, és una satisfacció per a la nostra entitat poder reforçar el suport a Projecte Home Catalunya i treballar així perquè les persones amb addicions puguin recuperar seva autonomia tot i la situació actual ", ha destacat el director general de la Fundació" la Caixa ", Antoni Vila.





I Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya, ha declarat: "L'impuls de la Fundació" la Caixa "ens permetrà no deixar de banda a les persones amb addiccions en un moment en què necessiten tant l'ajuda de la societat".





REINSERCIÓ MÉS DIFÍCIL

Els programes de tractament de les addiccions a Projecte Home Catalunya no només tenen com a objectiu que la persona deixi el consum de la droga o la conducta addictiva, sinó també que es pugui reinserir per complet en la societat. Per aquesta raó, el SAVA treballa per a la reinserció social de les persones que es troben en una fase avançada d'un programa de tractament en qualsevol dels centres de l'entitat a Catalunya (Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tortosa, Tremp i Balaguer).





Són persones que tenen prou autonomia per desenvolupar activitats de la vida diària, però que encara segueixen necessitant un acompanyament terapèutic professional per assolir l'autonomia completa. Formar-se, aconseguir una feina, accedir a l'habitatge, adquirir hàbits de vida saludables a través de l'esport o l'oci i construir una nova xarxa de relacions socials: aquests són els pilars del procés de reinserció d'una persona amb addiccions.





I aquests pilars es veuen ara greument afectats per les restriccions i limitacions que comporta l'actual crisi sanitària, social i econòmica. "Si per a una persona amb addiccions ja era difícil abans de la pandèmia superar el seu problema, ara mateix és molt més complicat. A l'estigma social ia les dificultats pròpies d'una persona que es troba en risc d'exclusió social s'afegeixen ara les traves que han sorgit per a coses tan bàsiques com resocialitzar, anar a gimnàs o, per exemple, fer un curs de formació », explica Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya." Practicar una activitat esportiva, trobar una feina o fer un nou cercle d'amistats és la millor manera d'evitar possibles recaigudes en el consum ", afegeix.





Davant la preocupació per seguir garantint les possibilitats de reinserció de les persones amb addiccions, aquest conveni amb la Fundació "la Caixa" permet reforçar el SAVA amb noves mesures per assegurar que les persones usuàries puguin avançar en el seu procés de reinserció. Per a això, també s'ha arribat a acords amb altres entitats especialistes en àrees clau de la reinserció social.





Una de les necessitats més bàsiques d'una persona en fase de reinserció és l'habitatge. Per garantir l'accés a ella, s'ha habilitat un pis amb suport en el centre que Projecte Home Catalunya té a Montgat. En aquest habitatge, les persones usuàries, que compten amb supervisió terapèutica, comencen a guanyar autonomia amb l'objectiu de trobar un habitatge amb els seus propis recursos.





En el procés d'adquisició d'hàbits de vida saludables, l'esport també és un factor clau. Per això, les persones usuàries del servei poden dur a terme una activitat esportiva setmanal i supervisada per un monitor amb Sport2Live, associació especialitzada en la rehabilitació de les persones amb addiccions a través del esport. També s'ofereixen classes de ioga en línia dirigides per Ioga Sense Fronteres.





Un altre objectiu del procés de reinserció és l'adquisició de valors i la construcció d'una nova xarxa social. Per aquest motiu, es fomenta la possibilitat que les persones usuàries duguin a terme tasques de voluntariat, mitjançant la signatura d'acords de col·laboració amb diverses entitats socials.





D'altra banda, Projecte Home Catalunya posarà en marxa a principis de 2021 un programa de mentoria social que oferirà a cada persona usuària en fase de reinserció un referent, que serà una persona voluntària de la pròpia entitat. La seva tasca serà acompanyar la persona usuària durant el procés, estar en contacte amb ella cada setmana, resoldre els seus dubtes i ser el seu puntal durant tot el procés.





Finalment, la capacitació laboral de les persones amb addiccions és també un factor molt important per millorar les possibilitats que tenen de trobar feina en un context laboral complicat. Amb l'objectiu d'oferir formació específica a les persones usuàries de el servei, ja s'està duent a terme la primera edició d'un curs d'agents cívics impartit per la fundació Formació i Treball, a través del qual es desenvolupen les competències necessàries per exercir aquesta tasca, basada en la informació i la sensibilització cap a actituds cíviques i de convivència de la ciutadania. Per a la millora de l'ocupabilitat, també es duen a terme cursos i seminaris específics, amb una atenció especial a les competències digitals.





Aquest acord entre la Fundació "la Caixa" i Projecte Home Catalunya permet ampliar la col·laboració entre ambdues entitats a favor de el tractament i la prevenció de les addiccions. En els últims anys, la Fundació "la Caixa" ha donat suport diferents projectes de l'entitat, per exemple, l'expansió de l'activitat de Projecte Home Catalunya a tot el territori català i la reforma de el centre que l'entitat té a Montcada i Reixac.