Mor als 91 anys l'historiador Jordi Nadal

L'historiador Jordi Nadal, deixeble de Jaume Vicens Vives i expert en història econòmica de Catalunya i Espanya, va morir aquest dimarts als 91 anys a Barcelona.









El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres en un tuit que Nadal era una "ment privilegiada", i ha enviat una abraçada al seu familiars i amics, especialment als companys de Departament d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona (UB) amb qui va coincidir en els estudis.





L'exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal --nebot de l'historiador-- ha assegurat en una piulada que sense les aportacions de Jordi Nadal "no es podria entendre ni la història de la població (Catalunya i Espanya) ni la revolució industrial ", i ha subratllat que va ser un intel·lectual apassionat i un professor exigent.





La presidenta de l'ANC i catedràtica d'Economia de la UB, Elisenda Paluzie, ha destacat que desenes de milers d'estudiants d'Econòmiques s'han format llegint el llibre 'El fracàs de la revolució industrial a Espanya' de Nadal, i ha agraït el seu mestratge : "Gràcies per una vida dedicada a la universitat", ha dit en un tuit.





El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha mostrat el seu condol als familiars i amics de Jordi Nadal, col·legiat d'honor i "referent de la història econòmica de Catalunya i Espanya".





Jordi Nadal va néixer a Cassà de la Selva (Girona) el 1929 i es va llicenciar en Dret i Filosofia i Lletres per la UB, on va obtenir el grau de doctor amb una tesi dirigida per Vicens Vives.





La trajectòria de Jordi Nadal com a investigador va estar caracteritzada per la història de la població i la història econòmica, i és autor de llibres com 'Història econòmica de la Catalunya contemporània', 'Atles de la industrialització a Espanya' i 'El fracàs de la revolució industrial a Espanya ', i va obtenir la Creu de Sant Jordi i el doctorat honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la de Girona (UdG).