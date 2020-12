Aigües de Barcelona presenta una aplicació que permet conèixer la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí

Aigües de Barcelona ha digitalitzat una de les seves principals instal·lacions, la planta potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí, oferint als usuaris una visita virtual per les instal·lacions.













A partir de la realitat augmentada i mitjançant una aplicació, es podrà descobrir virtualment com funciona la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, una de les més avançades tecnològicament d’Europa, i passejar per tots els seus racons. Aquesta tecnologia permet escenes de gran realisme combinades amb informació interactiva sobre l’espai i els processos que s’hi duen a terme.

Un recurs pedagògic

D’aquesta manera, la visita en realitat augmentada a la potabilitzadora de Sant Joan Despí esdevé també un recurs didàctic de gran utilitat per a professorat i alumnat de secundària, que es pot complementar amb la guia i el catàleg d’activitats educatives que la companyia posa a disposició de tothom. Aquests continguts també han estat completament digitalitzats per adaptar-se al nou context generat per la pandèmia. Les persones que ho desitgin poden contactar per telèfon (93 342 35 36) o correu electrònic (serveiseducatius@ aiguesebarcelona.cat ) amb l’oficina tècnica, des d’on s’atendran les seves consultes, tant tècniques com educatives, i es donarà suport pedagògic als docents en la realització de l’activitat.













Es pot accedir a aquesta visita des d’una aplicació disponible gratuïtament a Google Play i Apple Store, i permet la navegació mitjançant telèfon intelligent o tauleta.

Una de les plantes potabilitzadores més avançades d’Europa

L’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí és una de les claus per portar aigua de la màxima qualitat als gairebé tres milions de persones de l’àrea metropolitana. Des que es va crear el 1955 fins avui, l’ETAP de Sant Joan Despí s’ha convertit en una de les plantes potabilitzadores tecnològicament més avançades d’Europa. En aquesta planta, processos de sempre com el pretractament, la clarificació i la desinfecció final de l’aigua conviuen amb d’altres d’última generació, com el tractament de l’aigua amb ozó i carbó actiu, l’osmosi inversa i la reutilització de residus.













Podeu descarregar ja l’app a Google Play o Apple Store i descobrir al vostre telèfon intelligent o tauleta el fascinant camí de l’aigua des que es capta al riu, fins que es potabilitza i s’envia a centenars de milers de llars de l’àrea metropolitana de Barcelona.