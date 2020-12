El Govern central invertirà 6.346 milions fins al 2030 per a la millora de Rodalies de Catalunya

El Govern invertirà 6.346.000 d'euros en la pròxima dècada per a la millora de Rodalies de Catalunya, en un pla que preveu incrementar un 58% l'oferta per atendre l'increment del 50% de la demanda previst per als propers anys.













Així s'extreu del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, presentat aquest divendres a La Sagrera de Barcelona en un acte que ha comptat amb la participació del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.





El pla també preveu 120 quilòmetres de noves vies, deu noves estacions i 101 noves unitats elèctriques, així com fer accessibles totes les estacions, i comptarà amb una inversió de 2.902 milions d'euros en el primer lustre i una altra de 2.727.000 de 2026-2030 .





Els objectius del pla són reduir els temps de viatge, millorar la puntualitat i el confort, l'accessibilitat, la capacitat de transport i la intermodalitat de la xarxa.





El pla haurà emprès actuacions per valor de 4.622 milions d'euros en 2025 i dóna continuïtat a l'impuls dels últims dos anys en què el Ministeri ha licitat més de 675 milions en la millora de la infraestructura.





ACTUACIONS





En els primers cinc anys, entre les actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i la interacció urbana, estan previstos treballs a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu i Montcada (Barcelona), la configuració de l'estació de Sants i el nou ramal d'accés de l'Aeroport de Barcelona.





També es contempla la sectorització d'andanes i reforma de l'estació de la plaça de Catalunya a Barcelona, el desdoblament del tram entre Parets de Vallès i La Garriga (Barcelona) i la duplicació del tram soterrat de Vic (Barcelona), així com la renovació de 56 unitats de parc mòbil i un increment de 45.





Per al segon lustre, dins el programa d'actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d'integració urbana, està prevista la duplicació del tram Vic-Centelles, la millora de la intermodalitat a Martorell (Barcelona), l'adequació d'andanes a Puigcerdà ( Girona) i el nou traçat de línia de Puigcerdà / Montcada bifurcació.





ÁBALOS





Ábalos ha defensat el compromís de Govern amb Catalunya perquè en els últims dos anys s'han invertit prop de 1.700 milions d'euros i licitat més de 1.400 en contractes d'inversió, el que suposa el doble que l'anterior Executiu en el mateix període: "Inversions que han anat en gran part a Rodalies i al Corredor Mediterrani ".





"Des que vam governar hem portat l'execució de la Sagrera per sobre del 50% amb un impuls de 128 milions d'euros, això és així perquè vam prendre la decisió de reactivar aquesta actuació", ha afegit.





Per tot això, ha assegurat que en els dos últims anys s'ha viscut un punt d'inflexió en l'avanç de les infraestructures a Catalunya, i ha insistit en la necessitat d'avançar a través del diàleg.





Ha anunciat que per al seguiment de les actuacions del pla, s'està treballant un protocol entre el Ministeri i la Generalitat per crear una comissió mixta com a mecanisme de concertació.





"Hem demostrat que el nostre objectiu és millorar la vida de les persones, aquest objectiu implica una gran altura de mires per buscar solucions i apropar postures. Demano a totes les institucions implicades en el desenvolupament d'aquest pla que seguim caminant junts", ha assenyalat.