Estudiants de tres universitats catalanes i el CERN busquen solucions als reptes del coronavirus

Vuit equips universitaris, integrats per 42 estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Esade i l'IED Barcelona, han presentat aquest divendres les seves solucions als reptes sorgits amb la pandèmia del Covid-19, després de mesos de treball amb els científics del cern, l'Organització Europea per a la Investigació Nuclear.









La col·laboració s'emmarca en la setena edició de el programa Challenge-Based Innovation (CBI), una iniciativa impulsada per @IdeaSquare i el Departament d'Innovació de l'Cern per fomentar que equips multidisciplinaris d'estudiants treballin en noves solucions per al futur de la humanitat, ha informat la UPC en un comunicat.





Els quatre reptes d'aquesta edició eren la mobilitat urbana després de la crisi del coronavirus; els treballs de el futur i el model d'ocupació, concretament el teletreball i la conciliació; la transformació de l'educació i l'aprenentatge; i la importància de validar la informació per combatre notícies falses.





Les propostes s'han estat desenvolupant des del passat setembre, amb la col·laboració de professorat i personal investigador de les diverses entitats i del Fusion Point, l'espai col·laboratiu que han compartit les tres institucions a la Rambla de la Innovació de campus d'Esade a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).





Els participants, que s'han organitzat per equips de les diferents universitats, han seguit el curs a distància amb els experts del Cern i han intentat abordar diverses problemàtiques socials actuals amb les últimes tecnologies desenvolupades per la institució científica europea.





Alguns dels projectes que han creat consisteixen en propostes per restituir la confiança als usuaris en el transport públic després del Covid-19, sistemes que milloren la motivació dels treballadors en remot, eines tecnològiques capaces de facilitar l'aprenentatge a distància a persones amb autisme o aplicacions per validar la informació que es publica a les xarxes socials.