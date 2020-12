Els jutjats de Badalona no havien rebut cap denúncia per l'ocupació de la nau que es va incendiar

Els jutjats de Badalona no van rebre cap denúncia per l'ocupació de la nau industrial que es va incendiar a la ciutat la nit de dimecres, i els jutjats provincials del Contenciós-Administratiu, competents en matèria d'higiene i salubritat, tampoc han rebut cap petició de l' Ajuntament de Badalona per intervenir per raons d'emergència sanitària o altres, ha informat aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).













Així, no hi ha cap denúncia per usurpació de l'edifici i cap cos policial s'ha dirigit als jutjats de la ciutat cap atestat alertant de fets delictius a l'immoble, de manera que els jutjats penals de Badalona no s'han incoat procediment penal, ni tampoc en l'ordre civil al no constar cap demanda, ha precisat l'Alt tribunal català.





El TSJC ha confirmat que el jutge degà de Badalona, Josep Maria Nogales, va rebre el 19 d'octubre una carta de l'alcalde, Xavier García Albiol, que era "extrajudicial, en cap cas cap denúncia ni escrit formal que permetés l'acció judicial d'acord amb les mínimes exigències processals "per habilitar la intervenció d'un jutge.





Davant l'avís de l'ocupació d'un immoble, el jutge degà de Badalona "va mantenir els contactes necessaris amb els cossos policials per acreditar que efectivament no es tractava d'un supòsit d'ocupació", i els amos de la nau, els quals podrien haver denunciat la usurpació, no van presentar cap denúncia o demanda.





Els jutjats de Badalona no han estat requerits per intervenir davant la inexistència de demandes civils, denúncies o atestats policials, ha recalcat el TSJC.





"CAP PETICIÓ D'INTERVENCIÓ"

A Badalona només hi ha jutjats d'Instrucció i de primera instància, que no tenen competències en matèria de condicions d'higiene, salubritat o condicions de vida, i el desallotjament d'un immoble per aquestes raons correspon a l'ordre contenciós administratiu, que assumeixen de manera provincial els jutjats de Barcelona.





Els jutjats del Contenciós de Barcelona no han rebut "cap petició d'intervenció en la nau per part de l'Ajuntament de Badalona" per raons d'emergència sanitària.

La investigació de l'incendi desencadenat en una nau industrial el dimecres i que ha causat tres víctimes mortals la dirigeix el jutjat d'instrucció 2 de Badalona.