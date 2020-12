Estats Units s'enfrontarà a qui calgui per continuar amb l'hegemonia en l'espai

Estats Units té com a objectiu dissuadir als seus adversaris en l'espai amb un nou pla per promoure els seus interessos de seguretat nacional en l'àmbit estratègic. En un informe espacial nacional publicat el dimecres, la Casa Blanca va dir que en aquesta "era ressorgent d'exploració espacial", s'expandiria el lideratge dels Estats Units i estendria l'activitat a l'espai profund, com establir una presència permanent a la lluna i llançar missions humanes a Mart.









Segons va anunciar el mitjà SCMP, el president nord-americà també es comprometrà a ampliar la cooperació internacional i crear un entorn segur, estable i sostenible, però només amb aliats i socis. "Estats Units continuarà fent servir l'espai per a la seguretat de la nació i els nostres aliats", va anunciar. "Si algun adversari amenaça de posar en perill els beneficis que tots obtenim de l'espai, Estats Units utilitzarà tots els elements de el poder nacional per dissuadir i, si cal, prevaler sobre les activitats hostils a, des de i a través de l'espai".





La publicació del document es produeix gairebé en l'últim mes de la presidència de Donald Trump i no esmenta a cap adversari, però Rússia ha estat un rival tradicional d'Estats Units en la carrera espacial des de l'era soviètica, i la Xina, que ha estat activa en el desenvolupament de tecnologia espacial en els últims anys, és vista per Estats Units com un competidor estratègic.





"Els nostres adversaris han fet de l'espai un domini de guerra i hem d'adaptar les nostres organitzacions de seguretat nacional, polítiques, estratègies, doctrina, marcs de classificació de seguretat i capacitats per a aquest nou entorn estratègic", va dir el secretari de defensa interí Christopher Miller a un comunicat, assegurant que el Pentàgon defensarà l'ús de l'espai amb fins de seguretat nacional dels Estats Units, garantirà una capacitat espacial tant ofensiva com defensiva i capacitat per a operacions espacials "decisives" i dissuadirà els adversaris que puguin representar una amenaça.





La Força Espacial dels EUA

En cas necessari, la responsabilitat de dissuadir els enemics recauria principalment en la Força Espacial dels EUA, una nova branca de l'exèrcit nord-americà creada fa un any.





L'expert militar amb seu a Beijing, Zhou Chenming, va dir que Trump volia que l'establiment de la Força Espacial dels Estats Units es convertís en un llegat important de la seva presidència.





"Estats Units necessita recuperar l'avantatge en l'espai per augmentar la seva confiança en una nova competència estratègica", va dir Zhou. "La Xina i Rússia són vistos com a reptes. Fins i tot Europa ha treballat molt".





Així, EUA extraurà i utilitzarà els recursos espacials i assumeix que totes les nacions tenen dret a travessar i realitzar operacions en l'espai sense interferències. Aquests punts fan ressò d'alguns dels principis dels Acords d'Artemisa signats a l'octubre amb set dels aliats dels Estats Units, que permeten a les empreses privades extreure recursos lunars i crear zones de seguretat per evitar conflictes.





L'anunci també confirma que els Estats Units desenvoluparà i farà servir energia nuclear en l'espai. Però Lu Xiang, investigador principal de l'Institut d'Estudis Nord-americans de l'Acadèmia de Ciències Socials de la Xina, va dir que dependria de la propera administració nord-americana determinar si la política es mantindria en vigor.





"[El president electe dels Estats Units] Joe Biden tindrà el poder de cancel·lar qualsevol política que hagi fet el seu predecessor, o sobreescriure qualsevol política amb una nova", va dir Lu.