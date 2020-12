Un estudi impulsat per Naturgy assegura que rehabilitar edificis combat la pobresa energètica

La Fundació Naturgy ha presentat aquest divendres l'estudi 'Pobresa Energètica a Europa. Una anàlisi comparativa ', que advoca per la rehabilitació d'edificis i la millora de l'eficiència energètica com "mesures estructurals prioritàries" per eradicar aquest fenomen.





















L'informe, elaborat per la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i impulsat per la Fundació Naturgy, compara les polítiques d'Alemanya, França, Regne Unit, Portugal i Espanya en aquest àmbit.





L'estudi, de què la Fundació ha publicat un llibre, s'ha donat a conèixer aquest divendres durant un webinar sobre pobresa energètica a Europa, en què han participat la catedràtica i directora de l'informe, Maria Teresa Costa-Campi, i experts dels països analitzats.





Han obert l'acte el president de Naturgy, Francisco Reynés, i el subdirector general d'Eficiència Energètica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Jacobo Llerena; i l'han clausurat la directora de Mercat Interior de l'Energia de la Comissió Europea, Catharina Sikow, i el president de la Fundació Naturgy, Rafael Villaseca.





50 MILIONS DE LLARS

L'estudi posa de manifest la necessitat d'implementar mesures estructurals amb repercussió "a mitjà i llarg termini", que tinguin en compte millores d'eficiència energètica, les energies renovables i canvis en els comportaments energètics dels consumidors, per tal de millorar les polítiques de lluita contra la pobresa energètica.





Costa ha explicat: "A Europa identifiquem 50 milions de llars en situació de pobresa energètica, als quals podrien afegir uns 4 milions més que no donen informació sobre la seva situació"; ia Espanya un 9,1% de les llars tenia una temperatura inadequada en 2018, i un 7,2% s'endarreria en el pagament de les factures.





Segons l'estudi, la mitjana de llars amb una temperatura inadequada a la UE se situava en el 7,3%, mentre que un 6,6% de les llars es van retardar en el pagament; a Portugal aquests percentatges són del 19,4% i el 4,5%, respectivament; a França de el 5% i 6,4%; al Regne Unit del 5,4% en els dos casos; i a Alemanya del 2,7% i 3%.





MESURES DISPARS

L'anàlisi d'aquests cinc països europeus indica també que, tot i que la majoria d'Estats reconeix el problema de la pobresa energètica i la necessitat d'abordar-la per assegurar una transició energètica justa i inclusiva, no tots afronten aquesta realitat socioeconòmica de la mateixa manera.





Així, l'informe constata que Espanya, França i el Regne Unit són els països que compten amb les línies d'actuació més completes contra la pobresa energètica, mentre que Alemanya potencia la implementació de mesures conductuals per protegir els consumidors vulnerables.





De les polítiques de pobresa energètica aplicades a Espanya, l'estudi destaca com fortaleses l'ajuda immediata a el pagament de factures a través del bo social elèctric i tèrmic, així com la implementació de mesures a més llarg termini, com la rehabilitació energètica.





L'estudi també recull les principals polítiques implantades per donar resposta a la pobresa energètica durant la pandèmia del Covid-19 --prohibició de la desconnexió, pagaments personalitzats i subsidis o descomptes-- i indica que només Espanya i Portugal tenen implementades les quatre mesures.





PROPOSTES

Segons Costa, per combatre la pobresa energètica és important fomentar el compliment d'estàndards de màxima eficiència energètica i promoure l'autoconsum, però a el mateix temps cal "evitar que les actuacions siguin una càrrega econòmica més per a les llars vulnerables".





Per això, la catedràtica i directora de l'estudi ha sostingut que s'han d'establir "mecanismes de finançament viables adaptats a les circumstàncies de les llars vulnerables" i ha afirmat que les ajudes i mesures s'han de vehicular aprofitant les tecnologies de la informació i el coneixement de els agents socials.





Així, ha instat a una major coordinació entre entitats públiques, privades i socials, i ha defensat "fomentar l'accés a una informació harmonitzada, rellevant, sistematitzada i actualitzada, i aprofitar el potencial que ofereix la tecnologia de mesurament del consum energètic com a base de informació ".





En aquest sentit, Sikow ha considerat "molt important que hi hagi comunitats i empreses que treballin amb la societat civil i les institucions publiques" i ha defensat solucions basades en les energies renovables, el coneixement detallat de cada cas i millores estructurals a llarg termini com la renovació d'edificis.





Ha recordat que 800.000 habitatges socials a Europa necessiten ser reformades, i està convençuda que les ajudes europees per afrontar la pandèmia del coronavirus i les mesures incloses en el Pacte Verd Europeu ajudaran a combatre de manera homogènia la pobresa energètica.





RAFAEL VILLASECA

Rafael Villaseca ha explicat que la Fundació Naturgy treballa des de fa anys a fomentar la rehabilitació d'edificis que permetin reduir la incidència de l'energia en les factures; que ha dut a terme formacions per millorar el consum dels usuaris; i que compta amb un programa de "voluntariat energètic" per ajudar a famílies vulnerables.





Ha valorat també la importància de "coordinar esforços en aquesta matèria tan rellevant" i ha celebrat que la publicació presentada aquest divendres aporti dades detallades i col·labori en resoldre d'una manera més eficaç i efectiva el fenomen de la pobresa energètica.