Els líders de la UE pacten reduir un 55 per cent les emissions de CO2 el 2030

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han aconseguit aquest divendres al matí, després de negociar durant tota la nit, un acord per establir un objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle d'almenys un 55 per cent el 2030.













Els vint-i-set han passat tota la nit negociant amb l'objectiu de salvar les reticències d'alguns socis, com Polònia i la República Txeca, que exigien més claredat sobre la manera d'assolir l'objectiu.





L'acord dels líders suposa elevar la meta quan acabi la propera dècada, que fins ara se situava en el 40% pel que fa als nivells del 1990, però no n'hi havia prou per aconseguir l'objectiu de neutralitat climàtica a la UE el 2050.





"Europa és líder en la lluita contra el canvi climàtic. Hem decidit retallar les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle en almenys un 55 per cent el 2030", ha anunciat a Twitter el president del Consell europeu, Charles Michel.





Diversos caps d'estat i de govern han celebrat l'acord pocs minuts després a la mateixa xarxa social, com el primer ministre portuguès, António Costa, i el belga, Alexander De Croo. També s'hi ha pronunciat el president francès, Emmanuel Macron, que ha escrit: "Deu anys és demà, per tant fem tot el que sigui possible per aconseguir-ho. Ara, tots junts. Perquè no hi ha pla B".