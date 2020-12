La UE posa en marxa un pla per reforçar la llibertat de premsa i d'informació

Protegir la llibertat de premsa i la d'informació. Aquest és el principal fi del nou pla presentat per la Comissió Europea per defensar i garantir drets tan essencials.

Els esdeveniments que s'estan vivint en alguns països de la Unió, en què la llibertat de premsa i d'informació ha deixat d'estar garantida i els mitjans de comunicació independents han estat condemnats a la desaparició per les pressions dels poders polítics i econòmics, han obligat la Comissió a prendre cartes en l'assumpte.





A això s'uneix la proliferació en les xarxes socials de grups de pressió que per mitjà de fake news intenten desestabilitzar i generar desconfiança dels ciutadans cap als poders públics. La constatació que des d'alguns països, com Rússia, es posen en marxa grans operacions de desinformació que poden afectar els resultats electorals en determinats països i posar en perill la legitimitat dels resultats electorals ha encès els llums d'alarma al si de la Unió Europea, que ha vist com els missatges massius llançats en alguns canals d'internet contribueixen a generar un major distanciament entre governs i ciutadans.





MESURES URGENTS

Amb aquest pla d'acció es busca posar en marxa mesures que reforcin la independència dels mitjans, mesures que van des de noves legislacions fins a les quals garanteixin la seguretat dels periodistes en l'exercici del seu treball i presentarà una iniciativa per a la protecció dels professionals davant les demandes estratègiques contra la participació pública.





D'altra banda, la Comissió també mostra la seva preocupació per les amenaces físiques i les agressions que pateixen en alguns estats membres els periodistes, i recomana que es presti especial atenció a les amenaces que pateixen les dones periodistes, per a les que reclama una especial protecció.





Entre els plans que es volen posar en marxa hi ha la d'oferir finançament a projectes d'assistència jurídica a periodistes tant de la UE com d'altres països.





De la mateixa manera, es pretén activar noves mesures que garanteixin el pluralisme dels mitjans d'informació i permetin conèixer amb transparència la propietat d'aquests mitjans, a més que es pot dur a terme un procés de seguiment de la publicitat que els poders públics destinen als mitjans informatius. Concretament, la Comissió proposarà mesures de caràcter jurídic sobre la publicitat política dirigides als patrocinadors de continguts de pagament i els canals de producció i distribució, incloses les plataformes en línia, els anunciants i les consultories polítiques, aclarint les seves respectives responsabilitats.





Pel que fa a les ingerències de potències estrangeres amb l'ús de les xarxes socials, la Comissió vol posar en marxa mecanismes que permetin sancionar els responsables de la difusió de fake news destinades a desestabilitzar als governs. Entre d'altres, el de poder exigir comptes als responsables de les xarxes socials sobre la distribució de determinades informacions.





Referent a això, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat que "amb la revolució digital en marxa, els ciutadans han de poder escollir en un espai en què les opinions puguin expressar-se lliurement. Els fets han de distingir-se de la ficció, i els mitjans de comunicació lliures i la societat civil han de poder participar en un debat obert, lliure d'interferències malintencionades. Per tant, la UE està prenent mesures per fer que les nostres democràcies a la UE siguin més resilients ".





TRANSPARÈNCIA

D'altra banda, la comissió vol legislar per garantir la transparència de la publicitat política i, al mateix temps, revisarà la normativa sobre el finançament dels partits polítics en tots els països europeus.





A més, posarà en marxa un nou mecanisme operatiu per permetre l'intercanvi d'informació sobre qüestions que puguin afectar el lliure desenvolupament dels processos electorals i que garanteixi la integritat de les eleccions. Per això promourà el desenvolupament de programes i projectes que potenciïn la ciberseguretat electoral.