Uns 300 treballadors de l'Hospital Vall d'Hebron es manifesten per millorar l'accessibilitat de l'hospital

Uns 300 professionals sanitaris de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han reclamat aquest divendres a les portes de el centre un pla de mobilitat per solucionar "el problema d'accessibilitat" de l'hospital, ha informat el sindicat d'infermeria Satse en un comunicat.













Segons Satse, els horaris d'alguns professionals impliquen que entren o surten de la feina a una hora en què no poden utilitzar autobusos regulars ni tampoc trens de Rodalies en cas de viure fora de Barcelona, la qual cosa els obliga a moure amb el seu vehicle particular.





A més, el treball de les infermeres es realitza per torns i "no dóna ni un mínim de flexibilitat horària" com passa en altres sectors, de manera que part de el personal està optant per arribar molt abans a la feina per trobar aparcament.





L'hospital ha acordat amb l'Ajuntament de Barcelona la cessió de 240 places de l'estacionament de l'empresa Barcelona Serveis Municipals (B:SM) Tibidabo, però "aquestes les absorbeix la demanda d'espai per deixar el vehicle dels treballadors".





Així, el sindicat ha proposat que la direcció de centre cedeixi part de les places privades de l'interior de l'hospital i que l'ajuntament permeti que els treballadors utilitzin la zona verda propera a la Vall d'Hebron "en igualtat de condicions" que els veïns.