L'OMS recorda que si bé "la llum a la fi de l'túnel brilla cada setmana més", les vacunes són escasses

El director executiu d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Bruce Aylward, ha avisat que, tot i que la "llum a la fi del túnel brilla cada setmana més" gràcies als resultats que s'estan obtenint amb les vacunes front al Covid-19, la majoria d'elles "són encara escasses".









"El gran problema que hi ha és que la majoria de les vacunes són escasses i, tot i que moltes empreses ja han anunciat l'eficàcia dels seus vacunes, altres han dit que o bé no van a poder fabricar les desitjables o bé que estan detectant efectes adversos un cop administrades ", ha dit l'expert.





Per això, Aylward ha assenyalant que tot i que "es vegi una llum", el túnel encara "és llarg" i queda la major part de l'hivern per recórrer-lo. "Cal fer tot el que estigui a les nostres mans i hem de seguir adherint a les mesures per frenar la transmissió de virus", ha postil·lat.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui ha avisat els països que es necessiten més de 3.500 milions d'euros (4.300 milions de dòlars) per adquirir vacunes contra el Covid-19 per als països més necessitats.





"Tenir vacunes segures i efectives contra un virus que era completament desconegut per a nosaltres fa només un any és un èxit científic sorprenent. Però un èxit encara més gran seria garantir que tots els països gaudeixin dels beneficis de la ciència de manera equitativa", ha assegurat Tedros en roda de premsa.





Per això, el dirigent de l'organisme de Nacions Unides ha demanat als països a que cobreixin "aquesta bretxa de infrafinançament" perquè es puguin salvar vides i s'acceleri la recuperació econòmica a nivell mundial.





Així, Tedros ha assenyalat que l'OMS ha estat treballant per demanar el compromís polític dels líders mundials per a l'accés equitatiu a les vacunes contra el Covid-19, si bé ha reclamat que aquest compromís es tradueixi ja en accions.





Sobre la qüestió, ha informat que dilluns que ve la OMS i la Comissió Europea han convocat el Consell de Facilitació de l' 'Accelerador de l'accés a les eines contra el Covid-19', per examinar les actuals prioritats estratègiques així com un marc de finançament de aquest mecanisme en 2021.





"Això és crucial per garantir que totes les persones a tot arreu de món estan protegides. Tots ja hem vist imatges de persones vacunant contra el Covid-19 i volem veure les mateixes imatges a tot el món", ha emfatitzat.





Així mateix, la responsable de malalties emergents i zoonosis d'OMS, Maria Van Kerkhove, ha assegurat que "ningú" va a estar segur enfront del Covid-19 fins que "tothom ho estigui" i ha avisat que això va a trigar " temps "ja que" no hi ha un termini fix ". Per tant, prossegueix, cal que, més enllà de les vacunes, les persones busquin una motivació personal per protegir-se a si mateixes i als que més volen.





"La situació mundial segueix sent molt inestable, la major part del món segueix sent molt vulnerable a virus i les xifres a nivell mundial segueixen sent molt elevades, per tant evitar els contagis comunitaris, encara que arribin les vacunes, ha de continuar sent el gran objectiu per les pròximes setmanes i mesos ", ha postil·lat el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, que ha destacat també la importància de seguir fent proves a la població, rastrejar contactes de casos positius i posar-los en quarantena.





DESIGUALTATS EN LES INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES

D'altra banda, Tedros ha cridat també l'atenció sobre les desigualtats que existeixen en les infraestructures sanitàries entre els països. "La pandèmia ha evidenciat que la salut és el més important que tenim a tot el món i molts països han reconegut que la possibilitat de poder pagar o no tractaments i proves no ha de ser la diferència entre la vida i la mort", ha postil·lat.





Dit això, Tedros ha recordat que l'OMS ha llançat aquesta setmana una iniciativa per donar suport als sistemes d'Atenció Primària i una altra per garantir la cobertura sanitària universal, i ha avançat que la setmana que es va a publicar un informe sobre la despesa en salut que s'ha produït en l'any 2020.





"Molts governs han respost a la pandèmia amb assignacions pressupostàries excepcionals per als seus sistemes de salut i assignacions encara més grans per a l'estabilització econòmica i la protecció social. Al mateix temps, el Covid-19 ha desencadenat una profunda crisi econòmica mundial que podria tenir un impacte durador en el finançament de la salut, de manera que l'informe adverteix que una major deute podria dificultar el manteniment de la despesa pública en salut ", ha emfatitzat.