L'OMS posa en marxa una campanya per ajudar a 100 milions de persones a deixar de fumar

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha posat en marxa una campanya per lluitar contra el tabaquisme a escala mundial. Està previst que la durada de la campanya sigui d'un any i l'organisme pretén ajudar a 100 milions de persones a deixar el tabac.





Aquest projecte, que tindrà com a lemes 'Compromet a deixar-ho durant la Covid-19' ',' Desafiament per a deixar-ho 'i' Més de 100 raons per deixar de fumar ', vol aprofitar la circumstància que milions de persones vol allunyar-se del tabac després comprovar com una pandèmia com la de la Covid-19 pot posa en major risc la seva vida pel fet de ser fumadors.





Segons explica la mateixa organització, una de les propostes integrades en aquest projecte implica "crear entorns més saludables, que ajuden a deixar el tabac, de diverses maneres: advocant per enèrgiques polítiques d'abandonament del tabac; incrementant l'accés a serveis de deshabituació tabàquica; donant millor a conèixer les tàctiques de la indústria tabaquera i facultant els consumidors de tabac per tenir èxit en la seva temptativa de deixar-ho".





COMUNITATS DIGITALS

Un dels principals mètodes en què es basarà aquest projecte és en la creació de comunitats digitals que aportaran el suport social que necessiten els fumadors per deixar aquest hàbit. Els missatges estaran centrats en aquells països en què la taxa de morbiditat és molt elevada, que és on viuen la majoria dels fumadors.





Perquè els missatges arribin amb més claredat als ciutadans, l'OMS pretén arribar a acords amb els governs dels diferents països en els quals concentrarà els seus majors esforços perquè s'impliquin en el projecte i contribueixin al seu èxit.





L'OMS constata que cada any moren al món uns 8 milions de persones afectades pel consum de tabac, tant fumadors actius com passius. I que són molts fumadors els que pretenen allunyar-se de fum dels cigarrets per no compten amb els instruments ni amb el suport necessari per fer-ho.





No obstant això, l'aparició de la pandèmia i la confirmació que els fumadors tenen un risc major de patir greus conseqüències en el cas d'infectar pel virus ha convençut a molts fumadors de la necessitat de deixar-ho.





A això s'uneix el fet que el consum de tabac és un factor de risc important en altres malalties, com les cardiovasculars o les respiratòries o el càncer.





COL·LABORACIÓ

A més de la col·laboració dels governs corresponents, l'OMS compta amb el suport de diverses empreses multinacionals, entre les quals destaquen Amazon Web Services, Facebook, WhatsApp. Google, Johnson & Johnson, Allen Carr s Easyway, Cipla, GlaxoSmithKline, Praekelt Foundation o Soul Machines.





A més, com a primer pas ja s'ha posat en marxa l'accés ininterromput als serveis d'ajuda per a la deshabituació al tabac de la treballadora sanitària digital de l'agència de l'ONU. Encara que de moment només està disponible en anglès, en un curt espai de temps ho estarà també en espanyol, francès, àrab, xinès i rus.





Per intentar guanyar efectivitat amb els missatges, l'OMS oferirà en tota la seva cruesa els efectes que el fum de tabac pot tenir sobres les persones i els riscos sanitaris a què estan sotmesos.