El càncer de pulmó augmenta en dones per la seva incorporació al tabaquisme

El càncer de pulmó està augmentant entre les dones a causa de la incorporació femenina al tabaquisme en els últims anys, segons ha explicat el professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona i Cap de Servei de l'Hospital Universitari General de Catalunya, el Dr. Xavier González.













Amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, González ha explicat que actualment "hi ha més homes que dones amb càncer", encara que els casos entre el sexe masculí estan disminuint, principalment per "el seu abandonament de el tabaquisme", mentre que els casos entre dones van en augment.





Aquest expert ha recordat que més de 270.000 persones pateixen càncer a Espanya, 35.000 d'elles a Catalunya, i la taxa de curació global se situa al voltant del 60%. Tot i això, segons González, aquest percentatge "és molt diferent en funció del tipus de tumor". En el cas del càncer de mama, la curació a cinc anys ascendeix entre un 85 i un 90%, encara que aquest especialista ha aclarit que "si tenim en compte que hi ha recaigudes més tardanes, a deu anys vista baixaria a un 80%".





Per tipologia de tumors, el càncer colorectal és el més freqüent a Espanya, seguit del de pròstata, mama i pulmó. La prevenció i el diagnòstic precoç de la malaltia continuen sent les principals vies per reduir la mortalitat, encara que els experts també recomanen evitar el tabac, l'alcohol i l'obesitat, practicar esport, evitar el consum de carns processades, limitar les carns vermelles, i la vacunació de virus del papil·loma humà, segons ha explicat González.





En l'actualitat, els experts centren els seus esforços en la immunoteràpia, que ja ha començat a donar bons resultats en alguns tipus de càncer, com el melanoma. El cap de servei de l'Hospital Universitari General de Catalunya i membre de la Societat Espanyola Oncologia Mèdica ha apuntat que la investigació passa per "potenciar l'eficàcia" d'aquest tractament en aquells tumors en els quals ja funciona i per "ser capaços de fer recognoscibles el resta de tumors al seu propi sistema immune, mitjançant fàrmacs o teràpia cel·lular".