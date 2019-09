Dos assaigs mostren millores en el càncer de pulmó

Dos assaigs presentats al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) a Barcelona han mostrat una major supervivència de pacients amb un tipus de càncer de pulmó (el no microcític, CPNM) en estat avançat en emprar noves alternatives terapèutiques a la quimioteràpia -fàrmacs inhibidors i d'immunoteràpia- en el tractament.









Es tracta dels assajos FLAURA, que va provar tractaments orals inhibidors en 556 pacients amb una mutació genètica concreta, i CHECKMATE 227, que va comptar amb 1.189 pacients amb aquest càncer en estat avançat i va aplicar immunoteràpia, segons ha explicat la responsable del comitè de premsa ESMO, Pilar Garrido, en roda de premsa.





Garrido, cap de la Unitat de Tumors Toràcics de l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid, ha explicat que es diagnostica tard aquests càncers, però aquests assajos han demostrat millores en "pacients metastàtics que, encara que no se'ls ha pogut curar, se'ls ha ofert tractament amb més supervivència i més qualitat de vida".





L'oncòloga ha afegit: "La notícia bona és que anem augmentant l'arsenal terapèutic per a pacients de càncer pulmó, però la segona notícia és que no podem quedar-nos aquí", i ha augurat que en un futur se'ls podrà oferir més temps de vida i amb millor qualitat.





L'assaig FLAURA es va centrar en pacients amb CPNM amb mutació en el receptor EGFR: a un grup se li va administrar un fàrmac dirigit inhibidor de la tirosina quinasa de tercera generació, l''osimertinib', i al grup de control se li va administrar un inhibidor de primera generació -menys modern-, que va ser 'erlotinib' o 'gefitinib'.





El fàrmac més nou es va associar a una millora significativa en la supervivència global davant del tractament de comparació, amb una mitjana de 38,6 mesos per al tractament d'última generació, i de 31,8 mesos en el grup de control, mentre que els dades de seguretat són similars segons estudis previs.





L'estudi CHECKMATE 227, per la seva banda, va provar dues immunoteràpies combinades o no amb quimioteràpia, demostrant que la combinació de les dues quimioteràpies és eficaç i ben tolerada, tot i que "el repte més gran serà com identifica els pacients que obtindran el major benefici d'aquesta estratègia , considerant que per a molts pacients retardar l'ús de quimioteràpia és important".





"Caldrà analitzar els resultats amb detall per veure si aquesta combinació d'immunoteràpia es tradueix en un canvi en la pràctica clínica", ha afegit, i ha recordat la importància de no fumar per reduir el risc de càncer de pulmó, així com les polítiques públiques antitabac.