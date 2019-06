Els gossos tenen un olfacte (gairebé) perfecte per detectar un càncer de pulmó

Una investigació nord-americana ha demostrat que l'olfacte dels gossos pot tenir una precisió del 97 per cent en la detecció del càncer de pulmó, la principal causa de mort per càncer a tot el món, tant per a dones com per a homes, i més de 200,000 persones anualment als Estats Units.









L'estudi, realitzat per membres del Col·legi de Medicina Osteopàtica de Lake Erie, es va realitzar sobre tres beagles que van demostrar amb èxit que són capaços d'identificar el càncer de pulmó per olor, un primer pas per identificar biomarcadors específics per a la malaltia. Els investigadors diuen que les habilitats dels gossos poden portar al desenvolupament de mitjans efectius, segurs i econòmics per a la detecció massiva del càncer.





Després de vuit setmanes d'entrenament, els beagles, elegits pels seus gens de receptors olfactius superiors, van poder distingir entre mostres de sèrum sanguini preses de pacients amb càncer de pulmó maligne i controls sans.





"Estem utilitzant els gossos per classificar les capes d'olor fins que identifiquem els biomarcadors reveladors. Encara hi ha molta feina per davant, però estem avançant bé", ha assenyalat Thomas Quinn, DO, professor al Col·legi de Medicina Osteopàtica Lake Erie i autor principal d'aquest estudi, publicat a la 'Revista de l'Associació Osteopàtica Americana'.





Els gossos van ser portats a una habitació amb mostres de sèrum sanguini al nivell del nas.

Algunes mostres van provenir de pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites; altres van ser extrets de controls sans. Després de fer bona olor una mostra, els gossos van seure per indicar una troballa positiu de càncer o seguir endavant si no es va detectar cap.





EN MARXA LA SEGONA FASE DE L'ESTUDI





El doctor Quinn i el seu equip estan a punt de completar una segona iteració de l'estudi. Aquesta vegada, els gossos estan treballant per identificar el càncer de pulmó, mama i colorectal utilitzant mostres de la respiració dels pacients, recollides pel pacient respirant en una màscara facial. Els investigadors diuen que les troballes suggereixen que els gossos són tan eficaços en la detecció del càncer amb aquest mètode.





El següent pas serà fraccionar encara més les mostres en funció de les propietats físiques i químiques, presentant-les als gossos fins que s'identifiquin els biomarcadors específics per a cada càncer. L'objectiu és desenvolupar un producte de detecció sense recepta, similar a una prova d'embaràs, en termes de cost, simplicitat i disponibilitat. El doctor Quinn visualitza un dispositiu que algú pot respirar i veure un canvi de color per indicar un resultat positiu o negatiu.





DETECCIÓ DEL CÀNCER DE PULMÓ





La detecció i les imatges per al càncer de pulmó són costoses i no sempre són fiables. Les radiografies de tòrax tenen una alta taxa de falsos negatius, mentre que les tomografies computeritzades amb diagnòstic assistit per ordinador tenen una alta taxa de falsos positius. Estudis previs han indicat que el 90 per cent dels càncers de pulmó perduts ocorren quan s'usen radiografies de tòrax, i les tomografies computeritzades tenen dificultats per identificar càncers petits i centrals de pulmó yuxtavascular.





El doctor Quinn creu que la seva investigació pot conduir a millors solucions de detecció i diagnòstic, el que podria generar un canvi en la detecció del càncer. "En aquest moment, sembla que els gossos tenen una millor capacitat natural per detectar el càncer que la nostra tecnologia més avançada. Una vegada que descobrim el que saben i com, podrem posar-nos al dia", conclou l'expert.