Un nou test detecta el càncer de pulmó quatre anys abans que les tècniques actuals

Un nou test que analitza la resposta del sistema immune davant un càncer en les seves fases més precoces ha demostrat ser capaç de detectar el càncer de pulmó quatre anys o més abans que el que s'aconsegueix amb els mètodes diagnòstics actuals, a través de la plataforma de diagnòstic d'Oncimmune EarlyCDT.









Es tracta de la plataforma de diagnòstic d'Oncimmune EarlyCDT, que aprofita la resposta del sistema immunitari per detectar la presència d'autoanticossos generats per l'organisme com a part de la defensa natural davant les cèl·lules canceroses.





Les troballes s'han presentat aquest dilluns a Barcelona durant el 'President's Symposium' de la Conferència Mundial sobre Càncer de Pulmó de 2019, organitzada per l'Associació Internacional per a l'Estudi del Càncer de Pulmó (IASLC).





L'assaig, aleatoritzat i controlat, s'ha dut a terme sobre 12.209 persones a Escòcia que presentaven un risc elevat de desenvolupar càncer de pulmó. Els seus resultats demostren que, gràcies al test, es van poder diagnosticar més persones en la fase primerenca de la malaltia en els dos anys posteriors a la realització de la prova de pulmó EarlyCDT que les quals es van detectar amb els mètodes convencionals.





Els autors creuen que aquest assaig és el més gran per a la detecció de càncer de pulmó utilitzant biomarcadors realitzats arreu del món. A més, "EarlyCDT Lung permet l'estratificació de les persones d'acord amb el seu risc de desenvolupar càncer de pulmó", han afirmat.





"Fins ara la detecció precoç del càncer de pulmó es feia exclusivament amb la tomografia axial computada, escàner o TAC de baixa dosi, és a dir, una prova d'imatge que es porta a terme a les persones fumadores comparable a les mamografies que es fa les dones a partir de certa edat", ha explicat el doctor Luis Seijo Maceiras, codirector del Departament de Pneumologia de la Clínica Universitària de Navarra, qui no va participar en l'estudi.





Entre les persones que es van sotmetre a la prova EarlyCDT i van desenvolupar càncer de pulmó en els dos anys següents, el 41,1 per cent havia estat diagnosticat en una etapa primerenca (etapa 1 i 2) de la malaltia, en comparació amb el 26,8 per cent entre el grup control subjecte a la pràctica clínica estàndard.





Tal com apunten els autors, l'assaig també va mostrar una taxa més baixa de morts entre les persones a les quals se'ls va realitzar el test als dos anys en comparació amb les del grup de control, els qui no es van sotmetre a la prova. Les morts específiques per càncer de pulmó també van ser menors en el grup d'intervenció.





Les dades suggereixen que la prova de pulmó EarlyCDT, seguida d'escàner o TAC de baixa dosi, podria reduir la mortalitat, tot i que l'assaig no s'havia dissenyat per demostrar aquest objectiu a dos anys.