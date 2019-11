L'Hospital Sant Pau opera un càncer de pulmó a través d'una incisió sota l'estèrnum

L'Hospital Sant Pau de Barcelona ha operat per primer cop a Catalunya un cas de càncer de pulmó amb una tècnica que consisteix a extreure un lòbul pulmonar a través d'una incisió sota el xifoide --el extrem inferior cartilaginós de l'estèrnum--, combinada amb l'extracció de ganglis limfàtics per via transcervical --per la cèrvix--.





En un comunicat aquest dilluns, el centre ha explicat que un equip de Servei de Cirurgia Toràcica, liderat per Joan Carles Trujillo i Elisabeth Martínez-Tellez, va operar amb aquestes tècniques a l'octubre a una pacient de 57 anys que actualment "fa vida normal".









La combinació ambdues tècniques --que compten amb videoassistència-- va permetre una millor classificació pronòstica del tumor i la resecció (separació) dels dos òrgans --el lòbul del pulmó i els ganglis--, sense augmentar el dolor postoperatori.





El fet d'extreure el lòbul del pulmó (lobectomia) a través d'aquesta única incisió permet evitar la utilització d'un catèter paravertebral o un epidural per controlar el dolor després de la resecció.





Aquest abordatge de cirurgia de pulmó, que compta amb videoassistència, encara no és estàndard causa de la seva dificultat tècnica i perquè és recomanable utilitzar-la en els casos en què el tumor s'allotja en els lòbuls superiors o en el medi.