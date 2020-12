Un nou assaig combinarà la vacuna AstraZeneca i la russa Sputnik per veure si augmenta la seva eficàcia

AstraZeneca ha anunciat que començarà a finals d'any assajos clínics de la seva vacuna contra COVID-19 en combinació amb un component de la vacuna russa 'Sputnik V', en concret, el vector adenoviral humà tipus Ad26. Aquesta investigació permetrà als científics de la companyia britànica estudiar la possibilitat d'augmentar l'eficàcia de la seva vacuna mitjançant l'aplicació d'aquest enfocament combinat.









Després que els resultats preliminars dels assaigs clínics de la vacuna 'Sputnik V' mostressin la seva eficàcia per sobre del 90 per cent, el Fons Rus d'Inversió Directa (RDIF, per les sigles en anglès) i l'Institut Gamaleya van oferir el passat 23 de novembre a AstraZeneca utilitzar un dels dos components en els assajos clínics de AstraZeneca.





Entre les principals vacunes que s'estan desenvolupant contra el COVID-19, només 'Sputnik V' utilitza la tecnologia de dos vectors adenovirals humans diferents, el que proporciona una resposta immunològica més forta i a més llarg termini en comparació amb les vacunes que utilitzen el mateix component per a les dues inoculacions. "Ajuda a evitar completament la immunitat al primer vector, que es forma després de la primera inoculació i, per tant, a augmentar l'eficàcia i crear una immunitat a llarg termini", expliquen els científics russos.





"La decisió d'AstraZeneca de dur a terme assajos clínics utilitzant un dels dos vectors de l' 'Sputnik V' per augmentar l'eficàcia de la seva pròpia vacuna és un pas important per unir esforços en la lluita contra la pandèmia. Acollim amb beneplàcit l'inici d'aquesta nova etapa de cooperació entre els productors de vacunes. Estem decidits a desenvolupar aquesta associació en el futur i a iniciar la producció conjunta després que la nova vacuna demostri la seva eficàcia en el curs dels assaigs clínics. Esperem que altres productors de vacunes segueixin el nostre exemple ", ha comentat el director general de Fons Rus d'Inversió Directa, Kirill Dmitriev.





Els resultats d'una anàlisi interna de l'assaig fase III dut a terme per la Universitat d'Oxford amb la vacuna d'AstraZeneca, revisats per experts externs i publicats a la revista 'The Lancet', han demostrat que la vacuna és segura i eficaç per prevenir la COVID-19 simptomàtica i que protegeix contra la malaltia greu i l'hospitalització.





L'anàlisi interna de l'eficàcia es va basar en 11.636 participants que van desenvolupar 131 infeccions simptomàtiques dels assaigs de fase III duts a terme per la Universitat d'Oxford al Regne Unit i el Brasil. Tal com es va anunciar el passat 23 de novembre, la vacuna mostra una eficàcia del 70,4 per cent en la prevenció de la COVID-19 simptomàtica després de més de 14 dies després de rebre dues dosis de la vacuna.





Una anàlisi addicional mostrar que quan la vacuna s'administrava en forma de dues dosis completes l'eficàcia de la vacuna era del 62,1 per cent, i del 90 per cent en participants que van rebre la meitat de la dosi seguit d'una dosi completa.