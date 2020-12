Chacón assegura que el PDeCAT no es presenta a les eleccions per pactar amb ningú

L'exconsellera i candidata del PDeCAT a les eleccions catalanes del 14F, Àngels Chacón, ha explicat que el seu partit no es presenta a les eleccions "per pactar amb algú", sinó per explicar amb veu pròpia seu projecte.





Ho ha dit durant la seva intervenció telemàtica en un acte del PDeCAT per donar la benvinguda als seus nous associats, en la qual també ha tingut unes paraules per al president de el partit, David Bonvehí, per agrair-li que no hi hagi "cedit davant de cap pressió" i que hagi estat, al seu entendre, lleial a el partit.





Chacón ha argumentat que la formació no té "por de prendre decisions ni a assumir les responsabilitats" des de les institucions i així governar per a tot Catalunya, en les seves paraules.





Ha advertit certa desafecció política per part de la ciutadania i de l'existència de la percepció que no és "útil" anar a votar com un dels elements que poden fer baixar la participació electoral, a més de la situació epidemiològica.





Davant d'aquesta situació, ha demanat als afiliats que expliquin "la importància" de decidir en quines mans es quedarà Catalunya i els ha animat a fer-se mereixedors de la confiança de la ciutadania, en les seves paraules.





Segons Chacón, actualment el PDeCAT es proposa "tenir un paper important en la transformació dels partits polítics de al segle XXI" i defensar el diàleg, la negociació i la capacitat d'arribar a consensos.