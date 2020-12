Pedro Sánchez es veurà dilluns a París amb la presidenta de la Comissió Europea

El president de Govern, Pedro Sánchez, viatjarà aquest dilluns a París per participar en els actes de commemoració del 60 aniversari de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), i aprofitarà per tenir reunions bilaterals amb la presidenta de la Comissió Europea , Ursula von der Leyen, i el president de el Consell Europeu, Charles Michel.





El cap de l'Executiu tindrà una atapeïda agenda durant la seva visita a París ja que, a més de reunir-se amb Von der Leyen i Michel, mantindrà diverses trobades i compareixences al llarg de tot el dilluns. Així, a l'arribar a París mantindrà una reunió bilateral amb el secretari general de l'OCDE, l'espanyol Ángel Gurria, i posteriorment intervindrà en la inauguració de l'acte de commemoració.





Posteriorment, els líders han estat convidats a participar en una sèrie de panells per discutir sobre quina hauria de ser l'aportació de l'organització en la recuperació econòmica després de la Covid-19. Sánchez participarà en el primer d'ells i després celebrarà també una breu salutació informal als funcionaris espanyols de l'OCDE.





Després, el president de França, Emmanuel Macron, oferirà un dinar privat al Palau de l'Elisi en què s'abordaran assumptes com el clima, la fiscalització de la economia digital, desigualtats i paper de l'OCDE dins el sistema multilateral. Ja a la tarda, Sánchez tancarà la seva visita amb una trobada amb l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, a l'Ambaixada d'Espanya a la capital francesa.





PRESIDÈNCIA DE L'OCDE

Durant aquest 2020, Espanya ha estat el país que ocupat la presidència rotatòria de la Reunió Ministerial de el Consell de l'OCDE. Així, Sánchez participarà en aquesta cerimònia d'obertura, al costat del secretari general i a Macron.





En les últimes dècades, l'OCDE s'ha consolidat com una entitat de referència gràcies a la publicació de treballs i recomanacions de gran qualitat i basats en evidencies estadístiques. El seu discurs s'ha anat allunyant del 'consens de Washington', insistint en la importància d'assegurar salaris i treballs decents i demostrat estadísticament l'estancament de les classes mitjanes per al creixement del PIB.





Dins de la presidència espanyola, s'han incorporat els països més escèptics i s'ha aprovat una declaració conjunta per primera vegada en quatre anys. Espanya ha dissenyat un exercici continu amb tres taules ministerials per respondre a les especials circumstàncies de la pandèmia.