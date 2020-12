L'OCDE alerta de l'impacte de la Covid-19 sobre el sistema de pensions

La crisi sanitària i econòmica desencadenada per la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat els problemes de sostenibilitat dels diferents plans d'estalvi per a la jubilació i els sistemes de pensions, a més d'haver afegit altres nous desafiaments, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).





El 'think tank' de les economies avançades assenyala en el seu informe 'Perspectives per a les Pensions 2020' que la pandèmia ha afegit més pressió sobre problemes preexistents dels plans de pensions, com l'envelliment de la població, el baix creixement, la baixa rendibilitat i els baixos tipus d'interès.





L'OCDE destaca que les decisions adoptades en suport dels ingressos en el context actual suposen una pressió afegida sobre les finances públiques, que ja es trobaven sota pressió arran dels canvis demogràfics.





En aquest sentit, l'OCDE adverteix que l'impacte de la doble crisi sanitària i econòmica a nivell mundial contribuirà a mantenir baixos en el futur tant el creixement del PIB com els tipus d'interès i les rendibilitats obtingudes, el que implica un risc que "moltes persones no aconsegueixin estalviar prou per a la jubilació".





A més, adverteix que "mesures ben intencionades per proporcionar un alleugeriment a curt termini" permetent accedir anticipadament a les persones als seus estalvis per a la "probablement tinguin un efecte perjudicial sobre els ingressos de jubilació futurs", especialment quan l'accés es concedeix de forma àmplia i incondicional.





RESCAT ANTICIPAT

Així mateix, en resposta a la crisi, els governs han pres una sèrie de mesures ràpides per reforçar la sostenibilitat de les pensions, incloent l'ampliació dels plans de retenció de l'ocupació, com els ERTO, així com estenent les prestacions per desocupació, que permeten als treballadors seguir acumulant drets de prestacions de jubilació, a més de flexibilitzar el rescat dels plans de pensions.





Referent a això, el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, ha subratllat que els països han d'aconseguir un equilibri entre el suport als ingressos a curt termini amb mesures com facilitar el rescat dels estalvis per a la jubilació abans d'hora, i el possible efecte negatiu d'aquestes mesures en els ingressos de jubilació futurs. "Permetre l'accés als estalvis per a la jubilació ha de ser una mesura d'últim recurs i s'ha de basar en circumstàncies difícils en lloc d'atorgar-se de manera àmplia i incondicional", ha advertit.





Així mateix, el mexicà ha reiterat que la pandèmia ha subratllat la importància de comptar amb estalvis a llarg termini per poder fer front a emergències, per al que ha advocat per introducció d'acords d'estalvi a llarg termini que combinin un compte d'estalvis destinada a la jubilació i una altra per a emergències, el que augmentaria la resiliència de l'estalvi de cara a la jubilació.





RECOMANACIONS

L'OCDE recomana a les autoritats "assegurar-se que les persones segueixin estalviant per a la jubilació" i s'eviti vendre actius i materialitzar pèrdues quan els mercats pateixen caigudes brusques.





Així mateix, proposa abordar les possibles conseqüències negatives del canvi freqüent d'estratègies d'inversió sobre els ingressos de jubilació futurs i l'estabilitat dels mercats financers.





A més, l'OCDE demana considerar la possibilitat d'adoptar mesures específiques per garantir que els treballadors en formes de treball atípiques, com a empleats temporals ia temps parcial, treballadors autònoms i treballadors informals, tinguin l'oportunitat d'estalviar per a la jubilació.