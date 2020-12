Mor als 89 anys l'escriptor britànic John le Carré, mestre de les novel·les d'espies

L'escriptor britànic David John Moore Cornwell, més conegut pel seu pseudònim John le Carré, ha mort als 89 anys a Cornualla, al sud-oest d'Anglaterra, després de no superar una malaltia, segons ha informat l'agència literària Curtis Brown.









"Amb gran tristesa he de compartir la notícia que David Cornwell, conegut pel món com John le Carré, va morir dissabte a la nit a Cornwall després d'una curta malaltia (no relacionada amb la COVID-19). Tenia 89 anys", ha informat el CEO de Curtis Brown, Jonny Geller.





Durant la seva trajectòria, es va especialitzar en relats de suspens i espionatge ambientats en l'època de la Guerra Freda, convertint-se en un dels escriptors més llegits del món, amb gran part de les seves obres portades a la gran pantalla. Entre els 25 llibres que va escriure, destaquen la sèrie 'Smiley', 'La noia de l'tambor', 'La Casa Rússia' o 'El jardiner fidel', entre d'altres.





El seu treball en els serveis d'intel·ligència britànics el va portar a escriure la novel·la 'L'espia que va sorgir del fred' (1963), amb la qual aconsegueix popularitat.





A la dècada dels 80 va publicar 'Un espia perfecte', la que per a molts és la seva obra mestra. La seva última publicació va ser 'Un home decent', l'any 2019.