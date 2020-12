El sector immobiliari creu que el nou decret antidesnonaments promou l'okupació

El sector immobiliari considera que el nou decret que prohibeix els desnonaments a famílies vulnerables mentre duri l'estat d'alarma serà perjudicial per al sector.













Si bé creuen que és favorable que el Govern intenti protegir les persones vulnerables, consideren que l'Administració hauria d'encarregar dels costos que comporten, i no el sector privat ni la població, segons El Economista.





En principi, i a falta d'aprovar el decret, les famílies vulnerables no podran ser desnonades si no poden ser reallotjades. Cada comunitat autònoma haurà d'encarregar de trobar un habitatge digne per oferir a les famílies en situació de pobresa un lloc on poder viure mentre duri l'estat d'alarma que la pandèmia ha obligat a imposar.

Els mateixos afectats seran els que hagin de al·legar la condició de vulnerabilitat. En aquest cas, els tribunals han de sol·licitar un informe als serveis socials.





Algunes fonts del sector immobiliari expliquen a El Economista que creuen que no hi ha prou habitatge social a les comunitats per garantir el reallotjament de les persones vulnerables en un pis digne, per la qual cosa això generarà problemes.





Un dels problemes que consideren pot donar-se és el fenomen de l'ocupació, ja que pensen que alguns inquilins que no puguin pagar la seva renda decidiran ocupar, o fins i tot algunes persones en situació de vulnerabilitat ocuparan pisos de grans forquilles (propietaris de més de 10 habitatges ), ja que la llei empararà a les persones que estiguin en un habitatge d'un gran forquilla sense contracte legal.





Els governs regionals hauran de buscar un nou habitatge per a les famílies que no puguin pagar el lloguer i es vegin al carrer. Això és el que els inversors critiquen, perquè creuen que fomentarà l'ocupació il·legal, ja que es paralitzarà el desnonament de les persones que no tinguin contracte de lloguer o propietat.





La ministra d'Hisenda María Jesús Montero va explicar que el decret farà referència a la paralització de desnonaments per a qualsevol família que no pugui pagar el lloguer o hipoteca, sigui com a conseqüència del coronavirus o no. El sector immobiliari també considera això un problema, ja que creu que les persones tendiran més a l'impagament si saben que no poden ser desnonades.