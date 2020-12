Investiguen el pare d'un nen de 9 anys que anava al volant d'una furgoneta

Perplexitat a la Guàrdia Civil de Trànsit quan van interceptar una furgoneta pilotada per un menor de només nou anys d'edat.





El pare, assegut al seient del copilot en el moment en què van ser detinguts per la benemèrita, investigat per un delicte contra la seguretat viària.









Agents de la Guàrdia Civil de Trànsit van interceptar divendres passat una furgoneta conduïda per un nen de nou anys a San Cibrao dónes Viñas (Orense). El pare, que viatjava en el seient del copilot, va haver de declarar en qualitat d'investigat per un delicte contra la seguretat viària.

Segons informa l'Institut Armat, va passar cap a les 22,00 hores de la nit al quilòmetre 0,100 de la carretera que uneix les localitats de Carballeira i A Mioteira.





Els agents van observar una furgoneta Peugeot Expert que circulava per aquesta via oberta al trànsit i que, aparentment, estava conduïda per una persona que podria tractar-se d'un nen.





En aquest moment, la Guàrdia Civil li va donar l'alt i va comprovar que el conductor tenia nou anys d'edat i que viatjava acompanyat del seu pare, que ocupava el seient davanter dret.





Arran d'aquests fets, la Guàrdia Civil va procedir a prendre declaració al pare en qualitat d'investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, ja que el menor, donada la seva curta edat i d'acord amb el vigent Codi Penal, és inimputable abans dels 14 anys.