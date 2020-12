La Guàrdia Civil desarticula una xarxa d'exportació il·legal de residus perillosos

La Guàrdia Civil i la Subdirecció General d'Economia Circular del Ministeri per a la Transició Ecològica ha desarticulat diversos grups dedicats a l'explotació il·legal de residus perillosos a tercers països procedint a la detenció / investigació d'onze persones, i la neutralització de diversos fluxos de residus perillosos a països amb economia en desenvolupament.





Segons informa la Guàrdia Civil, l'operació, que s'ha dut a terme a Àlaba, Biscaia, Salamanca, València i Madrid, ha centrat l'objectiu en diverses empreses que recol·lectaven i enviaven residus perillosos a països en els quals el tractament, bé per la falta de mesures de protecció ambiental, o bé per mà d'obra barata, generava molts més beneficis. S'estima que aquest negoci il·legal mou fins a 17.000 milions d'euros a l'any.





L'organització s'encarregava d'adquirir els residus a Espanya, buscar els clients a països com Líbia, Iraq, Ghana, Guinea Bissau, etc. i eludir el control de l'administració, arribant a utilitzar ports de sortida a França i Portugal.





DIVERSOS RESIDUS

En l'operació s'han pogut identificar un ventall de fluxos a diferents parts de món, en funció del tipus de residu.

Així mateix, s'ha posat al descobert que les empreses implicades enviaven dissolvents industrials en grans quantitats per ser eliminats a Líbia. Pel que sembla, aquests components eren abocats al medi ambient sense cap control, el que reduïa els costos, encara tot i que el productor del residu ja havia pagat per la seva gestió.





Va ser la col·laboració amb les autoritats franceses el que va alertar les autoritats espanyols, que van iniciar una investigació que va permetre identificar els responsables de la xarxa. També es va poder constatar la identificació de les empreses que es dedicaven a enviar motors d'automòbils i camions a l'Iraq.





BENEFICIS

El benefici consistia a extreure la part útil d'aquests motors, o els materials reciclables, i rebutjar la resta sense cap tipus de gestió de reciclatge. La manca de control en alguns països comporta que empreses il·legals enviïn sense cap mirament qualsevol tipus de residu, com és el cas dels motors a la fi de la seva vida útil.





La perillositat d'aquest tipus de residus es resumeix en que, simplement amb l'abocament dels líquids continguts en aquests motors es pot provocar una degradació dels sòls, i la contaminació dels aqüífers de la zona.





A partir d'aquí una nova línia d'investigació es va posar de manifest com uns gestors enviaven camions especejats a països africans com Ghana o Guinea Bissau. El ilícit consistia a evitar els controls de l'administració, per no abonar els costos d'aquestes exportacions.





La manca de control en aquests llocs permetia el lliure comerç d'aquestes mercaderies, que posteriorment podien ser recol·locades i posades en circulació, o valorades, abocant o abandonant en el medi el sobrant.





A Espanya, pels procediments establerts, l'eliminació d'aquests residus és costosa, i això permet que l'emissió o abocament a medi sigui pràcticament nul·la.





En total s'han detingut i investigat a 11 persones, no només espanyols, sinó també de nacionalitats siriana, portuguesa, gambiana i holandesa.