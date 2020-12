Concert d'Ignasi Terraza & Randy Greer a l'Auditori ONCE Catalunya 'Al voltant de l'arbre de Nadal'

Dimecres 17 de desembre, l’Auditori ONCE Catalunya acull el concert de Nadal d'Ignasi Terraza & Randy Greer en el que, organitzat pel segell Swit Records, presenten el seu darrer disc “Around the Christmas Tree”.













El concert alternarà cançons tradicionals amb altres de pròpies que ens conviden a seure amb ells al voltant de l'arbre de Nadal per a gaudir de la seva música. Una música amb varietat de ritmes, pinzellades ètniques, un jazz amb el rerefons del blues, el gòspel i el seu admirat Nat King Cole.





Ignasi Terraza i Randy Greer es presenten amb una formació que recorda a les de Cole, amb Josep Traver a la guitarra, Horacio Fumero al contrabaix, Esteve Pi a la bateria i les percussions cubanes de Yonder De Jesús, i, a més, comptaran també amb la collaboració de la reconeguda cantant i trompetista Andrea Motis.





El nou disc del músic afiliat a l’ONCE Ignasi Terraza amb en Randy Greer va sortir al mercat recentment, el 6 de novembre passat, i està tenint molt bona acollida entre el públic i la crítica.

El CD inclou els temes Christmas Time In Barcelona i No More Lockdown, que sonen molt per les xarxes aquests dies.





La sala, amb un aforament del 50% segons la normativa actual, amb les mesures de distancia social i l'ús de mascaretes, ens permetrà gaudir del concert amb seguretat. #laculturaessegura

Campanya solidària de nadal. Per cada entrada comprada per aquest concert s’ajudarà a la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG). I també amb la recaudació del disc, dos euros per cada exemplar.





El disc inclou la col·laboració de les cantants Andrea Motis (en dos dels temes) i MG en un altre, i presenta a Greer & Terraza en dues formacions diferents. La primera, amb el trio habitual amb l’Esteve Pi a la bateria i l’Horacio Fumero al contrabaix, i una segona, en l’estil de Nat Cole, amb Josep Traver a la guitarra, Horacio Fumero al contrabaix i el percussionista cubà Yonder De Jesús.

Entre els motius, temàtiques i celebracions que al llarg de la història han inspirat la creació musical, el Nadal ha estat un recurs a tots els generes, fins i tot al Jazz.



“Ignasi Terraza s’ha convertit en un autèntic especialista en la matèria. Així, als dos discos que ja té signats a l’entorn d’aquesta temàtica i que han esdevingut referents de primera magnitud, acaba d’afegir-ne aquest tercer amb el que realment es corona com a mestre absolut de ram”, segons escriu Pere Pons.









Aquest èxit es deu a la seva capacitat per crear el seu propi repertori de nadales familiars i originals. “Ha escollit peces que ha vestit amb dignitat i frescor. Ha mantingut la fidelitat i la complicitat amb la veu d’un artista singular, Randy Greer. El perill d’aquest disc és que voldríeu que fos Nadal durant tot l’any”, afegeix Pons.