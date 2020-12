Pugen tant els nous contagis com les morts per Covid-19 a tota Espanya

Les comunitats autònomes han notificat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 21.309 nous casos de la Covid-19 aquest cap de setmana, 2.448 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa una xifra superior als 17.681 de el mateix dia de el cap de setmana anterior.





La xifra total de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.751.884 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 193, enfront de 189 divendres i 215 dilluns passat, amb un total de 91.064 positius en les passades dues setmanes.





Dels 2.448 diagnosticats ahir, 151 s'han produït a Andalusia, 141 a Aragó, 143 a Astúries, 100 a Balears, 123 a Canàries, 81 a Cantàbria, 46 a Castella-la Manxa, 127 a Castella i Lleó, 418 a Catalunya , dos a Ceuta, sis a Comunitat Valenciana, 111 a Extremadura, 315 a Galícia, 289 a Madrid, un a Melilla, cinc a Múrcia, 68 a Navarra, 293 al País Basc i 28 a La Rioja.





En l'informe d'aquest dilluns s'han afegit 389 noves morts, en comparació amb els 280 de divendres i 394 de dilluns passat. Fins 48.013 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri. En l'última setmana han mort 646 persones amb diagnòstic de la Covid-19 positiu confirmat a Espanya.





Així es distribueixen les 646 morts en l'última setmana: 94 a Andalusia, 66 a Aragó, 85 a Astúries, una a Balears, 15 a les Canàries, 13 a Cantàbria, 61 a Castella-la Manxa, 83 a Castella i Lleó, 30 en Catalunya, 70 a Comunitat Valenciana, 21 a Extremadura, 38 a Galícia, 21 a Madrid, 19 a Múrcia, 11 a Navarra, 13 a País Basc i cinc en la Rioja.





Actualment, hi ha 11.736 pacients ingressats per la Covid-19 a tot Espanya (11.648 el divendres) i 2.068 a UCI (2.100 el divendres). En les últimes 24 hores, s'han produït 840 ingressos (1.207 el divendres) i 488 altes (1.410 el divendres). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 9,61 per cent (9,22% divendres) i en les UCI al 21,68 per cent (21,98% el divendres).





En els últims set dies, fins 2.002 persones han precisat d'hospitalització per la Covid-19 (201.106 en el que portem de pandèmia): 254 a Andalusia, 172 a Aragó, 125 a Astúries, 46 a Balears, 104 a Canàries, 83 a Cantàbria , 92 a Castella-la Manxa, 203 a Castella i Lleó, 125 a Catalunya, una a Ceuta, 260 a Comunitat Valenciana, 47 a Extremadura, 193 a Galícia, 150 a Madrid, vuit a Melilla, 62 a Múrcia, 48 a Navarra , dos al País Basc i 27 a La Rioja.





Així mateix, s'han produït 180 ingressos en unitats de cures intensives (UCI) en l'última setmana (17.173 en el còmput global): 19 a Andalusia, nou a Aragó, set a Astúries, set a les Balears, 16 a les Canàries, 11 a Cantàbria , 10 a Castella-la Manxa, 14 a Castella i Lleó, 13 a Catalunya, 18 a Comunitat Valenciana, sis a Extremadura, 25 a Galícia, 10 a Madrid, 12 a Múrcia i tres a Navarra.