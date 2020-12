L'OMS adverteix que en més de la meitat de països europeus ni tan sols el 35% de la població es va vacunar de la grip el 2019

La regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat que en la passada campanya de vacunació de la grip a la meitat dels països europeus menys del 35 per cent de la gent gran es van vacunar contra aquesta malaltia, tot i que la meta establerta per l'organització és arribar a el 75 per cent d'aquesta població.













De fet, segons dades publicades al 'European Health Information Gateway', només Bielorússia va aconseguir en la temporada 2018/2019 l'objectiu marcat per l'OMS, i només quatre països van aconseguir que la cobertura de vacunació de la grip entre la gent gran és superior a l' 60 per cent: Irlanda, Portugal, Rússia i Regne Unit.





A més, l'OMS ha avisat que molts països europeus també tenen mecanismes per monitoritzar la cobertura de vacunació en grups objectiu com la gent gran. "Hi ha feina per fer en aquesta àrea. Cada any es produeixen fins a 600.000 morts respiratòries associades a la grip a Europa i la vacunació pot reduir dràsticament aquests números", ha dit el cap del grup de grans patògens de l'OMS, Richard Pebody.





D'altra banda, i segons les dades publicades, tot i que les taxes d'immunització entre els professionals sanitaris són altes (més del 80%) a Armènia, Bielorússia, Kazakhstan, la República de Moldàvia i Rússia, molts altres països, inclosos els països d'ingressos alts, van vacunar a menys de el 50 per cent dels seus sanitaris en temporades passades recents.