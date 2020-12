La contaminació atmosfèrica li costa a cada espanyol més de 1.000 euros a l'any

El cost que la contaminació suposa per a cada ciutadà europeu a l'any supera els 1.200 euros anuals de mitjana, encara que hi ha sensibles variacions segons el país. A Espanya, aquest cost per persona es redueix fins a poc menys de 1.000 euros. Així es desprèn d'un estudi dut a terme a 432 ciutats de tot Europa per la Aliança Europea de Salut Pública (EPHA, per les sigles en anglès).





L'estudi, titulat 'Els costos sanitaris de la contaminació atmosfèrica a les ciutats europees i la vinculació amb el transport', quantifica el dany que la toxicitat de l'aire causa en la salut de les persones i el cost que els tractaments que han de rebre per aquest dany suposen per a les arques públiques.





Els investigadors han tingut en compte a l'hora de realitzar l'anàlisi dels tres contaminants que hi ha a l'aire i que causen la majoria de les malalties i morts: partícules en suspensió, l'ozó (O₃) i el diòxid de nitrogen (NO₂).





A més, a l'hora de calcular els costos totals, l'estudi ha tingut en compte variables com el valor monetari d'una mort prematura per contaminació, el cost en jornades laborables perdudes i el cost en tractaments sanitaris. Cal tenir en compte que cada any a Europa mor al voltant de mig milió de persones per malalties directament relacionades amb la contaminació de l'aire, segons les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





EL CAS ESPANYOL

A Espanya es van analitzar 48 ciutats, sent Madrid i Barcelona les que encapçalen el rànquing de les ciutats que més gasten amb relació a la contaminació de l'aire. En cost absolut, es calcula que a la ciutat de Madrid la contaminació de l'aire li suposa un cost de 3.383.000 d'euros, el que la situa en el novè lloc de tot Europa, mentre que en el cas de Barcelona aquesta xifra es redueix fins als 2.020 milions d'euros, quedant-se en el dissetè lloc europeu. València se situa en tercera posició amb una mica més de 670 milions, seguides de Saragossa (522 milions) i Palma (412 milions).





La situació varia si s'analitza el cost per habitant. En aquest cas, Barcelona passa a encapçalar el rànquing, amb un cost de 1.256 euros per habitant i any, seguida de Guadalajara, amb 1.183, i Madrid, amb 1.069 euros. Cal destacar el cas de Santa Creu de Tenerife, l'última no només en el rànquing espanyol, també en el de totes les ciutats analitzades., Amb un cost de 382 euros per habitant i any.





EUROPA

Per a les 432 ciutats analitzades, que suposen una població total de 130 milions d'habitants, els costos socials quantificats van superar els 166.000 milions d'euros en 2018.





En termes absoluts, Londres és la ciutat amb costos socials més alts. En 2018, la pèrdua de benestar dels seus 8,8 milions d'habitants va totalitzar 11.380 milions d'euros. A Londres li segueix Bucarest, amb una pèrdua anual de benestar de 6.350 milions d'euros, Berlín (5.240 milions), Varsòvia (4.220 milions) i Roma (4.110 milions).





La grandària de la ciutat és un factor clau que contribueixen als costos socials totals: totes les ciutats amb una població superior a 1 milió figuren en el top de les 25 ciutats principals amb els costos socials més alts a causa de la contaminació de l'aire.





RECOMANACIONS

Els autors de l'estudi fan especial èmfasi en la necessitat d'introduir canvis en els hàbits del transport. Segons les seves recomanacions, un petit canvi pot marcar diferències substancials. Per exemple, un augment de tot just l'1% en el temps mitjà del trajecte a la feina augmenta els costos per les emissions de manera important. O un 1% més d'automòbils a la via pública suposa un augment del cost general de la despesa per la contaminació del 0,5%.





Per això consideren que la reducció de la contaminació atmosfèrica a les ciutats ha de ser una de les prioritats de les autoritats, ja que és una de les claus per reduir de manera considerable els costos associats a aquest tipus de contaminació.