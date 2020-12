Euskadi presenta la sol·licitud a FIFA i UEFA per ser membre de ple dret

La Federació Basca de Futbol (EFF-FVF) ha presentat aquest dimarts davant la FIFA i la UEFA la sol·licitud formal d'integració com a Federació membre de ple de dret. Representants de l'EFF-FVF, acompanyats de representants de Govern Basc, han acudit a les seus de la FIFA, a Zuric, i la UEFA, a Nyon, on s'han registrat l'esmentada sol·licitud, acompanyada de la pertinent documentació jurídica i administrativa que dóna suport a la mateixa.





Segons ha informat l'EFF-FVF, dóna així compliment al mandat aprovat per la pràctica unanimitat de la seva Assemblea General (44 vots emesos, 43 favorables i una abstenció) el 12 de desembre de 2018 a Durango. Per part de l'EFF-FVF han acudit a les seus de la FIFA i la UEFA seu president, Luis María Elustondo, i la seva vicepresidenta, Nerea Zalabarria, mentre que per part de Govern Basc ha viatjat el director d'Activitat Física i Esport, Jon rodó, així com l'advocat David Salinas-Armendariz.





Després del registre formal de la sol·licitud d'integració, han reivindicat públicament la "viabilitat legal i la possibilitat efectiva" de la representació internacional per part de la Federació Basca de Futbol. "A través d'aquesta sol·licitud formal d'integració complim no només amb el que exigeix l'Assemblea General de l'EFF-FVF, sinó també amb el desig majoritari de la societat basca. Es tracta d'un objectiu legítim i absolutament viable des d'un punt de vista legal, tal com demostra la integració d'altres territoris europeus que no són estats independents i el recorregut històric de les seves seleccions (amb lliga pròpia o sense) ", han indicat.





Així mateix, han manifestat la seva intenció d'emprendre una integració pactada entre les parts, i l'EFF-FVF ha notificat a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la seva voluntat d'obrir un període de negociació per acordar els termes de la mateixa, ha indicat el lletrat.





SOL·LICITUD FORMAL

Entre la documentació lliurada per part de la Federació Basca de Futbol es troba una còpia dels seus Estatuts; un dossier divulgatiu en el qual es recull el recorregut històric de l'EFF-FVF i l'Euskal Selekzioa des de 1915; un informe legal emès pel Govern Basc on es motiva i fonamenta la capacitat representativa de l'EFF-FVF; una còpia de l'acord aprovat per l'Assemblea General de l'EFF-FVF de Durango; o la notificació oficial lliurada a la RFEF per tal d'obrir un període de negociació per arribar a un acord al voltant aquesta qüestió.





En tota aquesta documentació, la Federació Basca de Futbol argumenta la "viabilitat legal i la possibilitat efectiva" de l'exercici de la representació internacional per part d'aquest organisme, "tant de les i els esportistes individuals com de les Seleccions Basques", a el temps que subratlla que, per això, el desig històric de el futbol basc "ha de materialitzar-se en aquests moments amb la integració de l'EFF-FVF a les corresponents cadenes, principalment a la FIFA, autoritat governant a nivell mundial de l'esport de el futbol".





Així mateix, atenent a l'article 11 dels Estatuts de la FIFA, la Federació Basca de Futbol ha fet saber a l'organisme que regeix el futbol a nivell internacional que, a més d'haver cursat la seva sol·licitud d'integració a la UEFA, ha notificat a la RFEF la seva voluntat "d'obrir un període de negociació per a la consecució d'un acord que inclogui l'autorització formal per part de la RFEF", ja que aquests Estatuts recullen la necessària autorització de la federació membre de FIFA de l'Estat (en aquest cas, Espanya) a l' que pertany la federació sol·licitant (apartat 6 de l'esmentat article 11).





Així, atenent a aquestes circumstàncies, la petició de la Federació Basca de Futbol es fonamenta en tres punts. El primer és la sol·licitud formal per part de la Federació Basca de Futbol de la seva integració directa com a membre de ple dret. A aquest efecte, la Federació Basca de Futbol ha sol·licitat la instrucció d'un expedient comú i conjunt entre FIFA i UEFA en el qual s'òmpliguen totes les exigències formals estatutàries que ha d'observar l'EFF-FVF per a l'efectiva integració en els dos organismes i pugui materialitzar-se, així mateix, un acord entre totes les parts.





En aquest acord es concretarien les condicions d'entrada de la EFF- FVF amb l'aquiescència de la RFEF, habilitant un termini d'un any per tancar l'esmentat acord. L'acord amb la RFEF recolliria els termes convinguts per a la integració.





En relació amb aquest punt, l'EFF-FVF ha sol·licitat que sigui emès un dictamen motivat on FIFA i UEFA explicitin les condicions i requisits que per al cas concret de l'EFF-FVF sigui necessari emplenar per a la seva definitiva admissió en els dos organismes (en el cas que a dia d'avui no compleixi algun d'ells).





Finalment, l'EFF-FVF ha manifestat el seu "ferm compromís, total disposició i bona fe" de cara a treballar "per remoure els obstacles existents i donar compliment a totes les exigències que es presentin per a una integració pactada entre totes les parts".





Segons han subratllat, l'objectiu és materialitzar el "desig històric" de el futbol basc, representat legalment per la Federació i expressat amb claredat en l'acord associatiu adoptat en l'Assemblea General de desembre de 2018 a Durango.