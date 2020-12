L'escriptor barceloní Víctor García Tur guanya el premi Sant Jordi de novel·la

L'escriptor barceloní Víctor Garcia Tur ha guanyat el 61 Premi Sant Jordi de Novella convocat per Òmnium Cultural amb 'L'aigua que vols', un text que reflexiona sobre la família, la memòria, la mort, la llengua i la identitat en una història ambientada al Quebec dels anys del referèndum per la independència.





Es tracta d'un dels premis de la 70 Nit de Santa Llúcia, que se celebra aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), i l'obra està protagonitzada per una mare que reuneix als seus fills pel seu aniversari en un xalet de l' llac d'un poble perdut de Quebec. El Premi Sant Jordi de novel·la està dotat amb 60.000 euros directes i l'obra es publicarà al febrer a través d'Enciclopèdia; s'havien presentat 97 originals a el premi, un 64,4% més que en la passada edició.





El jurat ha destacat de el llibre de Garcia Tur (Barcelona, 1981) que es tracta d'una obra amb una estructura circular brillant, una bona caracterització de personatges, el joc de símbols i de veus i l'aposta formal al servei d'un tema complex.





El 62 Premi Carles Riba de poesia, dotat amb 3.000 euros, ha estat per a Miquel Desclot (Barcelona, 1952) amb el poemari 'Despertar-me Quan no dormo', un exercici de maduresa en què la contemplació de la naturalesa i el diàleg amb la tradició poètica conformen un univers de densitat moral i excel·lència formal i que Proa publicarà al febrer.





El 23 Premi Mercè Rodoreda de contes ha recaigut en 'El Pèndol', d'Anna Gas (Barcelona, 1996), en què els seus protagonistes es submergeixen en invasions violentes i en dinàmiques de poder inadvertides, temptejant uns límits que desdibuixen i traspassen: el guardó, dotat amb 6.000 euros, el publicarà Proa al febrer.





LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

El 58 P remi Folch i Torres de novel·la per a nens ha estat per a Tina Vallès (Barcelona, 1976) per 'Els pòstics de l'senyor nohisoc', en què una nena vol descobrir qui és el seu enigmàtic veí a qui no veu mai amb un joc de post-its, un guardó, dotat amb 6.000 euros i que publicarà La Galera al març.





Finalment, el 47 Premi Joaquim Ruyra de novel·la juvenil ha guardonat a Rubèn Montañá (Badalona, 1983) per 'Les esferes del temps', un homenatge a la ciència ficció de el segle XIX i a l'imaginari de la literatura gòtica ambientat a la Barcelona 'vuitcentista ', que publicarà La Galera al març i està dotat amb 6.000 euros.





La Nit de Santa Llúcia també ha lliurat el 34 Premi Internacional Joan B.Cendrós als editors Txad W. Post i Jill Schoolman, i el Premi Muriel Casals de comunicació al col·lectiu On són les dones? pel seu paper de reivindicar el paper de la dona en la societat.