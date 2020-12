L'ONCE Catalunya dóna més de 100.000 quilos de menjar al Banc d'Aliments

El Grup Social ONCE a Barcelona fa el lliurament al Banc d'Aliments de part dels 111.111 quilos que ha aconseguit reunir en les últimes tres setmanes per intentar palliar els efectes de la pandèmia sobre moltes famílies en situació de dificultat.













Aquest dijous 17 de desembre, a les 12.00 h, Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, lliurarà a Lluís Fatjó-Vilas, director del Banc d’Aliments de Barcelona, més de cinc tones d’aliments recaptats a la Delegació Territorial de l’ONCE a Barcelona. La donació forma part de la campanya solidària ‘Tones de Compromís’ del Grup Social ONCE en la qual han participat treballadors i treballadores de totes les àrees d'ONCE, Fundació ONCE i Ilunion, conjuntament amb els afiliats i amb tota la gran família de l'Organització.





La campanya de recollida estava planejada per arribar a la xifra simbòlica de 111.111 quilos d'aliments a tot l’Estat entre desembre i principis de febrer, però el repte ja s’ha aconseguit.

Es tracta d'aliments de primera necessitat no peribles, com ara, arròs, pasta, sucre, oli, llegums, conserves, productes infantils..., que s'han recollit en tots els centres de treball del Grup Social ONCE.