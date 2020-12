La CUP ven torró per finançar la seva campanya electoral

La CUP ha presentat la seva campanya nadalenca amb el lema 'Fot la Turra! Aquest Nadal parlem de política 'amb la qual vendran torrons per sufragar les despeses pròpies de la campanya electoral del 14 de febrer i també fomentar les converses sobre política en els àpats nadalencs.













En un comunicat de la CUP d'aquest dimecres, asseguren que aposten per l'autogestió i per fer campanyes econòmiques per a sufragar les despeses electorals en totes les eleccions, però que aquesta campanya a més té l'objectiu de "polititzar un Nadal marcada fortament per la política".





Segons ells, la política sempre és present en els àpats nadalencs però cal trobar una manera de dirigir-la, per això han proposat un 'FAQS de supervivència per a un Nadal política': "Respostes per a aquelles preguntes que sabem que sempre heu de respondre a les àpats familiars ".