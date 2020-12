La Generalitat retarda la volta a l'escola després de les festes nadalenques

El segon trimestre escolar a Catalunya començarà el dilluns 11 de gener perquè s'ha declarat el divendres 8 com no lectiu, segons han explicat els sindicats educatius després de reunir-se amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

Fonts coneixedores de la reunió han explicat que la decisió s'ha pres per "motius sanitaris", amb la intenció de donar més temps entre els dies de Reis i la seva vigília, en què hi ha una forta socialització, i la reincorporació de la comunitat educativa als centres.





En un apunt al Twitter, la federació d'Educació de CCOO ha apuntat que la recomanació que ha adoptat Educació prové de la Conselleria de Salut.

Avui @educaciocat ENS comunica que el dia 8 de gener serà festiu. Publicaran Decret llei ja que @salutcat Recomana més dies de distància entre els festes familiars i la tornada a l'escola. pic.twitter.com/W6TL1GqJjc - CCOO Educació (@CCOOeducacio) December 16, 2020

El sindicat UstecStes, per la seva banda, ha celebrat la decisió i ha demanat, per les mateixes raons, declarar no lectiu l'últim dia del primer trimestre, el dilluns 21 de desembre, una petició que, segons aquestes fonts, no s'ha tractat en la reunió amb el departament.





A més, CCOO també ha explicat que Educació farà proves PCR de forma massiva a el personal educatiu al gener; les mostres se les hauran de prendre els mateixos professionals, en la que serà la primera experiència de automostres en l'àmbit educatiu que, en aquest cas, no afectarà els alumnes.