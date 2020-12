Sanitat dóna llum verda a les autonomies perquè augmentin les restriccions per Nadal

El Ministeri de Sanitat va permetre a les comunitats autònomes que augmenten les restriccions per la pandèmia de la Covid-19 per Nadal si ho estimen necessari, segons es recull en un acord que aprovat en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





El document estableix que, en vista de l'evolució epidemiològica, es permetrà que les comunitats i ciutats autònomes "puguin aplicar mesures i criteris més restrictius" en relació amb els quatre primers apartats del pla de Nadal acordat el passat 2 de desembre, és a dir , sobre la limitació de l'entrada i sortida en les autonomies, el nombre màxim de persones en reunions socials, el toc de queda i les condicions dels esdeveniments nadalencs com cavalcades.





En el text es reconeix que les mesures de el passat 2 de desembre es van realitzar "en base a una situació epidemiològica amb una tendència descendent però amb situacions diferents en les diferents comunitats i ciutats autònomes. En els últims dies s'ha observat també un alentiment en el descens de les taxes d'incidència que es venia observant, i fins i tot, en alguns territoris una lleugera tendència ascendent ", admet Sanitat.





En aquest sentit, apunten que l'acord "ja preveia que les mesures adoptades llavors podien variar depenent de l'evolució epidemiològica, tant a nivell nacional com en alguns dels territoris".





"De cara a l'augment de risc de transmissió que poden suposar les festes nadalenques, i en atenció també a la situació observada en altres països, amb un augment del pendent de la corba pandèmica després de la celebració de diverses festivitats, és important fer una avaluació de el risc contínua de la situació que permeti, en cas necessari, escalar les mesures de control de forma ràpida davant canvis en la tendència. Aquesta avaluació s'ha de dur a terme en l'àmbit de cada comunitat autònoma i territori ja que la situació pot diferir entre ells , de manera que les mesures s'adaptin a la situació epidemiològica de cada territori", justifica el document.





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha admès aquest dimecres al Congrés que s'està produint un "preocupant augment del nombre de contagis" de coronavirus i, per això, ha avisat que, si cal, no dubtarà a plantejar que es endureixi el pla de restriccions per afrontar el Nadal, que es va aprovar fa unes setmanes.





"Si cal endurir el pla de Nadal, no tinguin cap dubte que el Govern proposarà endurir-lo", ha sentenciat, després d'assenyalar que cal fer un "últim esforç" per evitar que es tornin a disparar els contagis. "De nosaltres depèn que no hi hagi una tercera ona al nostre país", ha emfatitzat.