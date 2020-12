​La Paeria plantarà 1.433 arbres i un miler d'arbustos aquest hivern a Lleida

L'Ajuntament de Lleida iniciarà a principis d'any una de les plantacions d'arbrat més grans que s'han fet en els últims anys a la ciutat, amb 1.433 arbres i un miler d'arbustos nous, que contribuiran a dotar de més verd als carrers, reomplint escocells que feia molt temps que estaven buits.









El paer en cap, Miquel Pueyo, ha subratllat l'aposta de la Paeria per una ciutat més verda i sostenible, dins de les mesures de lluita contra el canvi climàtic. "En una pandèmia mundial que ha posat la nostra salut al centre és més important que mai vetllar també pels pulmons urbans, necessitem més ombra als carrers, més refugis climàtics, una vegetació planificada i cuidada per garantir una bona qualitat de l'aire. És una de les aportacions que un ajuntament ha de fer en el marc actual del canvi climàtic, que ja és una realitat", ha declarat l'alcalde, qui ha subratllat "l'aposta pel futur" que suposa la plantació d'arbres.





El tercer tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha assenyalat que aquesta plantació d'hivern prioritzarà l'arbrat d'alineació als carrers de la ciutat. "Serà una plantació centrada al nucli urbà i per tant tindrà una repercussió en la qualitat de vida, en la millora contra el canvi climàtic, la reducció de l'efecte d'illa de calor i per donar benestar físic i emocional a la ciutadania de Lleida", ha afirmat Talamonte, qui ha volgut agrair la tasca del personal tècnic de la regidoria per dur endavant aquest pla i altres millores com el nou contracte de jardineria.





La campanya de plantació prioritzarà l'arbrat d'alineació en carrers que no disposaven d'arbres o en tenien molt pocs com la mitjana de Baró de Maials i els laterals i rambla de Corregidor Escofet. També es durà a terme una reconversió de l'arbrat de la plaça Sant Pere, la creació de masses arbrades en les entrades de gespa del polígon del Segre i l'avinguda Miquel Batllori i reposicions al llarg del Gran Passeig de Ronda. Igualment, està prevista la renovació d'arbrat en carrers de Vila-Montcada, l'avinguda de Pinyana, la Canalització del riu Segre i l'entrada a Lleida per l'avinguda Barcelona entre d'altres.





Dels 1.433 arbres que es plantaran un total de 1.109 seran a la ciutat i els 324 restants a espais naturals i equipaments del territori, concretament a la nova actuació del Camí del Riu que obre el tram nord, i al Refugi dels Peluts, ubicat a la Caparrella. També es plantaran 1.000 arbustos principalment al Camí del Riu.





A hores d'ara ja s'estan iniciant els treballs previs a la plantació, amb les tasques de destoconat per treure la soca de les ubicacions que tenien arbres tallats, així com altres feines preliminars com són la sollicitud de serveis, l'acopi de materials i l'aportació d'arbres del viver. La previsió és que les plantacions s'iniciaran a començament d'any, amb la previsió que quedin acabades al març.





En una primera fase, es faran 66 actuacions amb 996 arbres que permetran donar resposta a peticions de la ciutadania i dur endavant altres plantacions d'ofici per reforçar els punts on és més necessari l'arbrat, així com al Camí del Riu. En una segona fase, es reposaran 437 arbres en escocells que ara es troben buits. "Tenim una quantitat d'arbrat a reposar molt important, hem detectat prop de 1.200 escocells buits a la ciutat, i probablement n'hi ha més, i en els pròxims anys hem d'aconseguir reposar-los completament", ha afegit Talamonte.





Els 1.433 arbres que es planten són de 31 espècies diferents i les més abundants són els lledoners, els tamarius, les Zelkoves i les nogueroles, mentre que en alguns projectes també es planten espècies arbustives, amb un total de 1000 unitats de 9 espècies diferents (vegeu quadre adjunt amb el detall de les espècies d'arbres i arbustos).