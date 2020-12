El Parlament constata la "erosió i degradació" de les institucions de la Generalitat durant aquest mandat

El ple de Parlament ha aprovat aquest dimecres una moció de PSC-Units que constata que la legislatura acaba amb "un elevat grau d'incompliment" del pla de Govern i de les resolucions i mocions aprovades a la Cambra catalana, i amb una baixa iniciativa legislativa .













La moció, que ha comptat amb el suport de tots els grups de l'oposició i el vot en contra de JxCat i ERC, també constata la "erosió i la degradació de les institucions de la Generalitat, menyspreades i patrimonialitzades" per les formacions que la encapçalen.





També s'ha aprovat un punt que titlla de "erràtica" la política econòmica de la Generalitat per haver estat més centrada en la contenció del dèficit --tot i que el Govern espanyol va avalar l'endeutament de les CCAA-- que en posar en marxa ajudes reals als sectors més afectats per les restriccions derivades de la crisi de coronavirus.





Per defensar la iniciativa, el portaveu adjunt de PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha retret que l'actitud de la Generalitat "ha deixat molt a desitjar, i ha estat sectària i intransigent" per no promoure, segons ell, la interlocució amb els altres grups parlamentaris i per renunciar a aglutinar les forces catalanes en projectes per generar consensos.





MOCIÓ DE CS





Aquest mateix dimecres el ple de la Cambra ha rebutjat una altra moció presentada per Cs que instava a l'executiu català a reduir el nombre d'alts càrrecs de la Generalitat i del sector públic de la Generalitat i la seva respectiva retribució salarial.





La moció s'ha tombat amb 52 vots a favor de Cs, comuns, CUP i PP, 65 a favor de JxCat i ERC, mentre que els 17 diputats de PSC s'han abstingut.





A més, el ple ha rebutjat un punt amb el qual Cs volia reclamar a la Generalitat emparar els efectius del cos dels Mossos d'Esquarda ja "desistir davant de qualsevol intent d'instrumentalització política" dels mateixos.





Sí que s'ha aprovat amb el vot favorable de tota l'oposició i en contra de JxCat i ERC un punt de la iniciativa que demana que es garanteixi que els mitjans de comunicació públics, com TV3 i Catalunya Ràdio, siguin "respectuosos amb la neutralitat política , l'objectivitat informativa i la garantia del pluralisme polític i ideològic ".





En aquest cas, per presentar la moció, la portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha defensat que el que requereix la ciutadania actualment és revertir els efectes de la "l'esterilitat" del procés independentista en els sectors econòmics i en el teixit social de Catalunya, i ha retret a la Generalitat que aquesta es tracti, en les seves paraules, d'una legislatura perduda.