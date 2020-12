Els metges dels hospitals barcelonins demanen "responsabilitat" durant el Nadal

Més d'una quarantena de metges de l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital de la Mar, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i l'atenció primària han apel·lat aquest dijous a la prudència i "responsabilitat" en les pròximes setmanes i en les festes de Nadal, i han cridat a seguir les recomanacions sanitàries.













En una carta, els facultatius han assegurat que en les últimes setmanes s'han tingut bones notícies sobre l'eficàcia de vacunes, i que en la segona onada de la pandèmia s'ha vist que les mesures de distanciament físic i ús continuat de mascareta fora de la 'bombolla de convivència' són "imprescindibles" per evitar que es dissemini la infecció.





No obstant això, han assegurat que el nombre de persones que desenvolupa la malaltia continua sent elevat, i han remarcat que les morts que s'han produït en aquesta onada, i més a la primera, és "com si cada dia a l'Estat s'estavellés 1 avió ".





Els metges han assenyalat els "danys col·laterals" del Covid-19 en altres malalties, que o bé no s'han diagnosticat o s'han diagnosticat tard per l'impacte de la pandèmia, i han afirmat que en el que es porta d'any s'ha diagnosticat un 15% menys de malalts amb càncer i s'han atès un 40% menys de primeres visites de malalties mentals.





Han assenyalat que davant d'una eventual tercera onada, amb la ciutadania cansada així com els professionals sanitaris, s'han de prendre "molt seriosament" les recomanacions epidemiològiques i sanitàries que siguin més apropiades perquè l'impacte sigui el menor possible tant en els malalts de Covid- 19 com els que tenen altres patologies i necessiten un diagnòstic.





Han advertit que una emergència sanitària com la de la primera onada "produiria una pèrdua de salut en la societat que costaria molts anys tornar a recuperar".





VACUNACIÓ

Els metges han considerat que el programa de vacunacions serà fonamental i han animat a la població a vacunar-se per aconseguir "com més aviat" la immunitat comunitària, però han assenyalat que fins a aquest moment caldrà seguir les mesures sanitàries pel bé comú.





Han apel·lat a l'esperit de sacrifici en els mesos que queden i complir amb les mesures de protecció, distància física, responsabilitat social i vacunació adequada: "El nombre d'avions que s'estavellaran en els pròxims mesos dependrà del que fem en les pròximes setmanes i en les festes de Nadal. de tots nosaltres depèn i serà la nostra responsabilitat ".