La FDA analitzarà si autoritza la vacuna de Moderna contra el coronavirus

L'Agència Americana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès) va analitzar aquest dijous, 17 de desembre, l'autorització de la vacuna que està desenvolupant la companyia Moderna contra el Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, en persones majors de 18 anys.









Segons ha informat l'organisme, la decisió que s'adopti es publicarà en un màxim de dos dies després de la reunió, de manera que si finalment l'autoritza podria començar a administrar-se als Estats Units al voltant del proper 21 de desembre.





El passat 1 de desembre, Moderna va sol·licitar oficialment a la FDA l'autorització d'emergència per a la seva vacuna contra la coronavirus per poder començar a distribuir-la, convertint-se així en la segona en fer-ho, després de la farmacèutica Pfizer.





La sol·licitud es va produir després d'aportar una anàlisi preliminar de l'estudi de fase 3 d'ARNm-1273 per avaluar l'eficàcia i seguretat del seu candidat a vacuna contra COVID-19, que ve a confirmar el que ja va anunciar fa unes setmanes, que la seva vacuna té una fiabilitat del 94 per cent.





La companyia també ha sol·licitat l'autorització a l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) i, segons va anunciar l'organisme europeu podria emetre un opinió sobre la mateixa el proper 12 de gener.





Aquest dimarts, l'EMA va informar que havia convocat una "reunió excepcional" del seu Comitè de Medicaments Humans (CHMP, per les sigles en anglès) el proper 21 de desembre per "concloure si és possible" la seva avaluació sobre la vacuna de Pfizer i BioNTech.