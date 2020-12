L'Ajuntament de Sevilla suspèn la Fira d'Abril de 2021 per la Covid-19

L'alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciat aquest dijous la suspensió de la Fira d'Abril de 2021 ja que no es donarien les circumstàncies necessàries que garanteixen la seguretat sanitària dels ciutadans per a la seva celebració, tenint en compte que es preveu que en aquest moment només un 30 per cent de la població estigui immunitzada davant la Covid-19.





Espadas ha comunicat aquesta situació als portaveus dels grups polítics després d'haver mantingut una reunió amb el conseller de Salut i Família, Jesús Aguirre, qui li ha traslladat, tal com ell mateix ha explicat aquest dijous, que no es preveu per Setmana Santa o fira una seroprevalença que permeti "abaixar la guàrdia".





A partir d'ara, el govern municipal i els representants dels grups polítics iniciaran reunions amb els sectors més afectats econòmicament per aquesta suspensió per segon any consecutiu per analitzar com establir mesures que puguin servir de suport.