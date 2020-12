El PIB per càpita de Catalunya està per sota de la mitjana espanyola i europea

El procés independentista ha provocat una incertesa política a Catalunya que s'ha manifestat també en incertesa econòmica. Després del referèndum de l'1-O, moltes empreses van optar per treure la seva seu de Catalunya. Aquest fet ha acabat produint un alentiment del PIB per càpita català, deixant a Catalunya amb indicadors per sota de la Unió Europea, en un moment en què el PIB per càpita d'altres comunitats espanyoles si va seguir creixent.









En aquest moment, Catalunya va passar de liderar la sortida de la crisi a estar a la cua del creixement de PIB per càpita. En 2019 el PIB per càpita de la Unió Europea va superar a el de Catalunya, ja que a la UE era de 31.160 € i a Catalunya va ser de 31.119 €.





No era la primera vegada que succeïa, ja que durant la crisi europea, el PIB per càpita de la UE també va superar a el de Catalunya. Però sí que era la primera vegada després d'haver sortit de la crisi i estar en creixement. Des d'aquell moment, el PIB per càpita català està a la cua d'Espanya. Les dades són clares: el creixement acumulat entre 2017 i 2019 és tan sols del 8,4%, situant-se a més de dos punts de el de la UE, que va arribar al 10,6%, i a més d'un i mig de el d'Espanya, que si va situar en un 10%.

En canvi, anys enrere, entre 2014 i 2016, el PIB per càpita va créixer un 11,2%, i Catalunya va ser la segona comunitat autònoma amb un creixement més alt.





En termes absoluts de PIB, Catalunya també està per sota de la mitjana espanyola des de fa tres anys. Si entre 2017 i 2019 el PIB va créixer un 11,3% a Catalunya, a Espanya ho va fer un 11,8%.





Catalunya solia competir amb comunitats autònomes com el País Basc o la Comunitat Valenciana. Si fa uns vint anys el PIB per càpita era idèntic a Catalunya i País Basc, ara el del País Basc és un 10% superior. Amb la Comunitat Valenciana és diferent: durant la crisi, el PIB per càpita català va ser gairebé un 40% superior, però en els últims anys la bretxa s'ha rebaixat fins al 34%.





La indústria

L'economia catalana es sustenta sobre la indústria, ja que Catalunya va ser l'única regió d'Espanya que va estar immersa en la primera fase de la industrialització europea. Des d'aquest moment, al segle XVIII, Catalunya es va situar en els primers llocs en termes de PIB per càpita.





Així i tot, durant els últims anys, entre 2016 i 2019, el valor de el sector industrial va créixer menys d'un 4%, mentre que a la resta d'Espanya la mitjana és d'un 7%.