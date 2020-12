Les enquestes mostren que ERC guanyaria les eleccions catalanes

ERC guanyaria les eleccions catalanes si se celebressin ara, amb 35 escons per davant de JxCat, que obtindria entre 30 i 32 diputats, però retalla distàncies respecte a l'última enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.









L'enquesta de CEO sobre context polític publicada aquest divendres dóna la tercera posició a el PSC amb 25 diputats; la quarta seria per a Cs amb entre 14 i 16; els comuns obtindrien entre 7 i 9; la CUP entre 8 i 9; el PP entre 7 i 9; Vox entraria amb entre 4 i 6, i el PDeCAT podria aconseguir un escó.





Amb PDeCAT, els partits independentistes superarien per poc el 50% del vot (50,9%) i repetirien majoria absoluta, tant en la seva forquilla més baixa com en la més alta, encara que també hi hauria una majoria alternativa amb ERC, PSC i comuns, que en la seva estimació més alta arribarien als 69 diputats --la majoria absoluta està en 68--.