Espanya començarà a administrar la vacuna del covid-19 el 27 de desembre

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que el 27 de desembre començarà a administrar-se la vacuna del Covid-19 a Espanya de la vacuna desenvolupada per Pfizer i BioNTech contra el coronavirus, sent el 26 quan es rebin les primeres dosis.









L'EMA ha de primer donar llum verda al fàrmac en la reunió que ha previst el proper dilluns, 21 de desembre, moment a partir de el qual la Comissió Europea s'ha preparat per poder concloure el procés formal en tot just dos dies, el 23 de desembre, tot i que es tracta d'una burocràcia que habitualment requereix 67 dies. No obstant això, l'agència segueix mantenint la reunió prevista per al 29 de desembre per si necessiten valorar més dades.





Segons s'estableix en el Pla de Vacunació contra COVID-19, en la primera etapa de la vacunació es vacunarà a 2,5 milions de persones, les quals seran residents i personal sanitari de residències, així com de centres de grans dependents, i el resta de personal sanitari i els grans dependents no institucionalitzats.





Posteriorment, i tot i que encara no està decidit en quina fase de vacunació entraran, es vacunaran a majors de 65 anys, persones amb condicions de risc, persones que viuen o treballen en comunitats o entorns tancats, persones vulnerables per la seva situació socioeconòmica, persones amb treballs essencials, personal docent, població infantil, adolescents i joves, les persones que viuen en zones amb importants brots de coronavirus o d'alta incidència, les dones embarassades o que estan en el període de lactància, i les persones a SARS-CoV- 2.