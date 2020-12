L'OMS alerta que venen sis mesos molt durs per l'augment dels contagis

El director executiu d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Bruce Aylward, ha avisat que els pròxims tres o sis mesos seguiran sent "durs" perquè es preveu que els contagis de coronavirus segueixin augmentant.

En roda de premsa, Aylward ha comentat que l ' "èxit passat" en el control de la transmissió "no garanteix" l'èxit futur, com tampoc garanteix que un fracàs passat també ho hagi de ser en el futur. Per això, i després de recordar que s'està en la fase "inicial" de la vacunació contra la Covid-19, ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans per frenar la transmissió del coronavirus.





No obstant això, l'expert ha subratllat també la necessitat que els governs donin suport als seus ciutadans per contenir a virus i els ofereixin les eines necessàries per a això. A el mateix temps, ha insistit en la importància de mantenir la distància de seguretat, utilitzar màscares i rentar-se freqüentment les mans.