Aquestes són les profecies de l'endevina Baba Vanga per al 2021

La destrucció definitiva de l'oceà i grans inundacions; terratrèmols, tempestes, grans tsunamis; o l'aparició d'una nova pandèmia que torni a arrasar el món. Aquestes són les prediccions de la reconeguda vident - ja morta - Baba Vanga per 2021, un any en què la humanitat, si els presagis són certs, tampoc viurà tranquil·la.





Baba Vanga





"Moltes criatures vivents seran destruïdes aquí. No només això, sinó que els que sobrevisquin moriran d'una malaltia greu" va afirmar Baba.





De la mateixa manera, la vident va assenyalar que en 2021 Júpiter tindrà un efecte gravitacional estrany que cridarà l'atenció dels especialistes.





A nivell geopolític, Baba afirma que la Xina es tornarà una superpotència mundial i que en el món començarà a funcionar en base al yuan.





Encara que això no és tot, i la vident es va aventurar a llançar profecies molt més enllà de 2021: per 2028, Baba Vanga va dir que en aquest any es llançarà una nau espacial per Venus i que el 2033 el gel dels pols es fondrà.





Vanga es va convertir en una figura de culte a Bulgària entre els teòrics de la conspiració després que algunes de les seves prediccions resultessin estranyament certes. Anomenada la "Nostradamus dels Balcans" va perdre la vista de manera estranya als 12 anys després d'una forta tempesta de sorra. La seva família la va trobar diversos dies després, pràcticament morta, amb els ulls tancats i coberts de sorra. Quan ser recuperar, va dir que havia experimentat la seva primera visió quan estava desapareguda i que creia que se li havia atorgat el poder de predir el futur i el de guarir als malalts.





Els seus seguidors defensen que la seva predicció més encertada va ser la dels atacs de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units, dels quals va dir que "dos ocells d'acer atacarien als germans nord-americans". Ella va dir: "Horror, horror! Els germans nord-americans cauran després de ser atacats pels ocells d'acer. Els llops udolaran en un arbust i brollarà sang innocent ". Aquest dia, quatre avions van ser segrestats i van atacar a cor d'EUA provocant milers de morts. També va poder predir la pujada a el poder de Putin. El 1979, li va dir a l'escriptor Valentin Sidorov que Rússia es convertiria en el "senyor del món" després que Europa es convertís en un "erm". "Tot es descongelarà, com si fos gel, només un romandrà intacte: la glòria de Vladimir, la glòria de Rússia", en una possible referència a l'actual president rus.