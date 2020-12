L'escola concertada es manifesta de nou aquest diumenge a tot Espanya

La plataforma Més Plurals, de la qual formen part sindicats, associacions de famílies, empreses i organitzacions educatives de el sector de la concertada, ha convocat per aquest diumenge una nova concentració de vehicles per totes les ciutats d'Espanya, a l'igual que va passar el passat 22 de novembre.









Es tracta de la sisena mobilització de la plataforma --la última va ser aquest dimecres davant de les portes del Senat-- abans que la LOMLOE, la reforma educativa més coneguda com a 'Llei Celaá', i a la qual s'oposa fermament aquesta plataforma, sigui sotmesa a debat i votació el proper 23 de desembre al Ple del Senat.





El dictamen de la Comissió d'Educació d'aquest divendres és el que es votarà dimecres que ve en el Ple del Senat, on el Govern necessita majoria absoluta de la Cambra al tractar-se d'una llei orgànica, un llindar assumible per al PSOE atès que els grups que van recolzar la norma al Congrés també arriben a la majoria absoluta al Senat.





La Llei només hauria de tornar a al Congrés si el Ple del Senat aprovés alguna esmena 'viva'. De moment, el Congrés manté oberta la possibilitat d'un últim debat el proper 29 de desembre.





El redactat de la 'Llei Celaá' contempla no cedir sòl públic per a escoles concertades, la prohibició que els concertats segreguin per sexe i l'eliminació del criteri de "demanda social" dels concertats al prioritzar l'augment de places públiques, entre d'altres qüestions .





Per Més Plurals, la supressió de la "demanda social" dels centres privats sostinguts amb fons públics "deixa via lliure perquè l'Administració suprimeixi aules en els centres concertats i les obri únicament en centres públics", el que per a ells suposa un " atac a la llibertat "perquè entenen que es vulnera el dret de les famílies de triar centre per als seus fills.





Però a més, la Plataforma ha expressat la seva preocupació per que fa a l'assignatura de Religió, que seguirà sent d'oferta obligatòria i de caràcter voluntari per als alumnes, però que com a novetat no comptarà per a la nota mitjana, al no tenir una assignatura alternativa. La Plataforma considera que aquest canvi "relega la Religió a l'estatus d'assignatura de segona, que ocuparà un lloc decoratiu i secundari en el currículum escolar".





Les seves protestes també s'han centrat al voltant de com quedaria l'educació especial amb la LOMLOE, la qual diu que en el termini de 10 anys els centres ordinaris hauran de comptar "amb els recursos necessaris per a poder atendre en les millors condicions a l'alumnat amb discapacitat" , el que la Plataforma s'interpreta com el tancament d'aquests centres.





La dreta espanyola (PP, Cs i Vox), que va votar en contra de la norma al Congrés, també ha iniciat la seva pròpia campanya de desprestigi de la 'Llei Celaá', de manera que en les últimes setmanes ha mostrat el seu suport a aquesta plataforma. De fet, les tres formacions ja van anunciar que recorrerien la llei davant el Tribunal Constitucional en cas d'arribar aquesta a aprovar-se, el que previsiblement succeirà.