Tenir esperança en el futur pot protegir contra l'alcohol, les drogues i el joc

Tenir esperança en el futur podria protegir la gent de comportaments de risc com la beguda i el joc, segons una nova investigació de la Universitat d'East Anglia (Regne Unit).









En el seu treball, publicat a la revista 'Journal of Gambling Studies', els investigadors van estudiar la privació relativa, és a dir, la sensació que altres persones tenen coses millors que tu a la vida. Volien esbrinar per què només algunes persones experimenten aquest gir cap a comportaments escapistes i de risc com beure alcohol, prendre drogues, menjar en excés o apostar, mentre que altres no ho fan. I van trobar que la resposta està en l'esperança.





"Crec que la majoria de la gent ha experimentat una privació relativa en algun moment de la seva vida. És aquesta sensació d'estar descontent amb la teva sort, la creença que la teva situació és pitjor que la dels altres, que a altres persones els va millor que a tu. Roosevelt va dir que 'la comparació és el lladre de l'alegria'. és aquesta sensació que tens quan un amic compra un cotxe nou, o la teva germana es casa, o un col·lega troba un millor treball o té un millor ingrés ", explica la líder de la investigació, Shahriar Keshavarz.





La privació relativa pot desencadenar emocions negatives com la ira i el ressentiment, i s'ha associat amb males estratègies d'afrontament com córrer riscos, beure, prendre drogues o apostar. "Però no tothom que obté un alt puntuació en les mesures de privació relativa pren aquestes males decisions de vida. Volíem esbrinar per què algunes persones semblen suportar millor la situació, o fins i tot utilitzar l'experiència al seu favor per millorar la seva pròpia situació" , apunta l'experta.





Hi ha moltes proves que demostren que mantenir l'esperança enfront de l'adversitat pot ser avantatjós, així que els investigadors volien esbrinar si l'esperança pot ajudar a la gent a sentir-se més feliç amb la seva sort ja esmorteir els comportaments de risc.





L'equip d'investigació va dur a terme dos experiments al laboratori amb 55 voluntaris. Es va interrogar als voluntaris per esbrinar quant senten una relativa privació i esperança. Els investigadors també van induir sentiments de privació relativa en els voluntaris, dient-los com de privats estaven en comparació amb els seus parells, sobre la base d'un qüestionari sobre els ingressos de la seva família, la seva edat i el seu sexe. Després van participar en jocs d'atzar especialment dissenyats que implicaven prendre riscos i fer apostes amb la possibilitat de guanyar diners reals.





L'objectiu d'aquesta part de l'estudi era veure si el sentir-relativament privat (provocat pel coneixement que un té menys ingressos que altres similars) causa una major presa de riscos entre els baixos comerciants i una menor presa de riscos entre els alts comerciants.





"Observem a les persones que van obtenir una alta puntuació per privació relativa, les que pensaven que la seva situació a la vida era pitjor que la dels que els envoltaven. I mirem a aquells que també van obtenir una alta puntuació en esperança. Trobem que els voluntaris amb puntuació alta per a l'esperança eren molt menys propensos a prendre riscos en el joc. els que no tenien massa esperança eren molt més propensos a prendre riscos ", desgrana un altre dels autors, Piers Fleming.





Un altre experiment va examinar si l'esperança ajudava a la gent en el món real. Van treballar amb 122 voluntaris que havien apostat a l'almenys una vegada en l'últim any. Els voluntaris van participar en qüestionaris per mesurar com de esperançats estan, si se senten relativament privats i per mesurar els problemes de joc.





Dels participants, 33 no tenien problemes de joc (27%), 32 tenien un nivell baix de problemes (26%), 46 tenien un nivell moderat de problemes que donaven lloc a algunes conseqüències negatives (38%) i 11 eren jugadors problemàtics amb una possible pèrdua de control (9%).





"Quan examinem aquestes puntuacions en comparació amb les puntuacions d'esperança i privació relativa, vam descobrir que l'augment de l'esperança s'associava amb una menor probabilitat de perdre el control de la conducta de joc, fins i tot en els que experimentaven una privació relativa. Curiosament, nostre estudi no va trobar cap relació significativa entre l'esperança i la gravetat del joc entre les persones relativament privilegiades. no sabem per què, però podria ser que estan apostant de forma recreativa o que estan més capacitats per deixar de fer-ho quan la diversió s'acaba " , desenvolupa Keshavarz.