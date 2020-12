Barcelona imposa noves mesures per acabar amb el sector del joc i les apostes

L'Ajuntament de Barcelona considera que el sector del joc és perillós i vol frenar la seva expansió. Si bé no té competències per regular el joc, sí que pot posar traves mitjançant eines urbanístiques.









I és el que ha decidit fer: des de dijous, l'Ajuntament ha imposat mesures més fermes a l'hora d'obrir aquest tipus de locals, amb la intenció que les restriccions siguin tan altes que sigui impossible obrir nous espais dedicats a el joc.





Actualment Barcelona compta amb 51 negocis del sector: hi ha 35 sales de joc, 15 bingos i un casino. Aquests locals no estaran afectats per les noves mesures. La primera de les mesures és un pla que estableix una distància mínima molt alta entre els locals de joc. Si fins ara d'estar com a mínim a 100 metres d'escoles infantils, centres d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat, universitats i formació professional, a partir d'ara hauran d'estar a una distància mínima de 800 metres. A més, també s'ha ampliat la distància a 450 metres per a les biblioteques, centres cívics i casals, centres de Servei d'Ocupació de Catalunya i centres de salut.





Colau està segura que a partir d'ara "pràcticament no es podran obrir noves cases d'apostes". Les mesures, que s'han de debatre, podrien aprovar-se durant el primer trimestre de 2021.