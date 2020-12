Els restauradors esclaten en ira a Twitter: "sou uns cabrons"

El Gremi de Restauració de Barcelona ha compartit a Twitter un vídeo d'una restauradora de Girona que critica la "pèssima gestió" del govern.









La dona, de 39 anys, es dirigeix a el govern de Catalunya i explica que tant el seu marit com ella són autònoms i viuen del que guanyen al bar. "Gràcies a vosaltres només tenim deutes, deutes i més deutes". "No ens deixeu treballar", prossegueix, i explica que si bé el govern sempre decideix prendre mesures contra l'hostaleria, mai fa res, per exemple, amb el transport públic.









"No ens deixeu treballar, però sí hem de pagar les coses puntualment. Si no pagues autònoms quan toca, et cobren un 20% (...). Però vosaltres us renteu les mans".





La dona prossegueix demanant a el govern que es rebaixin el sou per veure com reaccionarien en una situació així, i es queixa que els catalans poden anar a les segones residències i fins i tot sortir de Catalunya per Nadal però els bars han de tancar. "Sou uns cabrons", sentencia indignada.